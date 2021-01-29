▲新北牛年「三語春聯」，侯友宜祝福市民2021「牛好日子」。（圖／新北市秘書處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為慶祝2021辛丑牛年到來，新北市政府以「牛好日子」為主題，製作春聯、福袋、幸福牛車佈置，更因應防疫推出數位拜年彩蛋機。新北市長侯友宜表示，讓我們一起揮別金鼠年，迎接金牛年，祝福大家都幸福、開心、健康滿滿一牛車，牛轉好日子、有好日子、New好日子、Happy牛year！

▲聯中巧妙地將牛與NEW字結合，期許市民每天都是嶄新的「New好日子」。

新北市秘書處表示，今年春聯是由新北書法家許志芳與臺藝大聯合創作，臺藝大也是市府大廳春節佈置的設計團隊。即日起，民眾可於市府1樓西側服務台（週一至週五上午8時30分至下午6時）及新北市29個區公所索取春聯，提醒大家，排隊領取的時候要做好防疫措施，戴口罩、保持社交距離、配合量體溫。

「牛好日子」國臺英三語春聯，國語的「牛好日子」，祝福大家牛年諸事平安順心，同時也是「扭好日子」，希望可以扭轉運勢，讓牛年回到正軌；而牛發音似NEW，春聯中巧妙地將牛與NEW字結合，期許市民每天都是嶄新的「New好日子」；此外，還有個牛尾巴藏在子字裡面，外加牛跟有的臺語發音相似，也就是祝福市民朋友從牛年頭到牛年尾，每天都「有好日子」。

▲國語的「牛好日子」，祝福大家牛年諸事平安順心，同時也是「扭好日子」。

「牛春」喜氣福袋，福袋外袋充滿乳牛紋路，象徵牛年事事「乳」意。內卡正面有隻充滿衝勁的喜氣紫牛，身上裝飾著剪紙「春」字，「牛春」用臺語來唸就是「有剩」，象徵年年有餘，有歡喜豐收的一年。

「幸福牛車」春節佈置 ，市府持續推動三環六線，將環狀線的幸福站搬到市府大廳，以幸福滿牛車的概念，載著市民朋友通往幸福的牛年。此外，以招財金幣構成的「牛力爆發」槓鈴裝置，呼應新北市舉辦的全運會，推廣運動更能幸福健康。

「彩蛋機」數位拜年防疫零接觸，為避免人潮聚集，新北首創數位拜年彩蛋機，結合科技讓侯市長透過彩蛋機向民眾拜年，還可以兌換防疫口罩套、交通卡等，活動即日起至3月7日止，每日限量100份，共計3000份永續小物，於市府大廳示範未來防疫零接觸、數位拜年與市政宣導的新趨勢。網站：https://events.mobii.ai/ntpc_2021cny/index.html。

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