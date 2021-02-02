電眼正妹賣香菇網友暴動！竟有雙胞胎妹妹　地方媽媽急幫兒圈粉

▲香菇公主王新雅(右)與王心嵐(左) 。（圖／王新雅提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

南投埔里香菇聞名全台，不少民眾直接跑來產地購買，卻發現暗藏「電眼香菇公主」，po網引發熱議，經查，「公主」王新雅是菇農張惠萍的女兒，五官深邃電眼汪汪又長髮飄逸，美麗藏不住，且「公主」其實有兩位，是雙胞胎。

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菇農張惠萍說，今年氣候不穩定，連續數波寒流侵襲，香菇市價大漲，目前產地價格1公斤裝約1800元、1台斤也要1080元，一般市價已經飆升到1斤約裝2200元，因為高價格，許多消費者直接跑來產地購買。

張惠萍一說到2雙胞胎女兒，直喊「很貼心」，她表示，2個女兒都在台中從事美容業，知道香菇農場忙，一到假日2人也將手邊的工作放下，搭公車回家幫忙，很心疼她們；記者也循線採訪到被網友點名的香菇公主「王新雅」，她說，最近媽媽身體微恙，跟妹妹2人有空就回家，一說到「香菇」，哪根菇成熟可以採，看一眼就知道，從清晨5點起床，剪菇烘菇到包裝，不假他手，總是忙到晚上才休息，對2姊妹可一點都不難，但也不會喊一聲累。

據了解，2姊妹在農場幫忙，連地方媽媽都被她倆孝順父母、優雅嫻淑給震撼到了，還私下偷偷問「有男友了嗎」，「我兒子還有機會嗎」、「有空吃個飯」，紛紛圈粉替兒子相親作媒。甚至有網友說「多吃菇也會漂亮耶」、「埔里出美女」，真是名不虛傳。