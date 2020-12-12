4種超營養菇類「高纖又低卡」　專家公開不能不知道的挑選技巧

▲農委會表示，黑木耳熱量低且富含花青素，是很好的天然抗氧化劑。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

天氣愈來愈冷，不少人最愛在冬季來一鍋，農委會在臉書推薦金針菇、香菇、杏鮑菇和黑木耳4種超營養又低卡的菇類，因為這4種菇富含蛋白質、纖維質、維生素，以及人體所需的胺基酸。至於要如何挑選新鮮沒問題的菇菇家族，農委會也將傳授大技巧。

農委會表示，金針菇原本於秋、冬季栽培，但現在多在環控菇舍栽培，因此一年四季都可以生產，挑選要注意「菇體白淨、菌傘無異色凹陷」最佳。杏鮑菇目前以太空包方式生產為主，農委會提到，也有少量的瓶栽方式自動生產，杏鮑菇吃起來像鮑魚般細膩，挑選可留意「肉質乳白肥厚無浸潤感，切口處完整無碎裂、無黴狀物、無黃變」。

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▲乾香菇挑選要注意菇體是否有硬而厚實、菌散有自然烘乾皺褶。（圖／農委會提供）



香菇目前多以太空包方式生產，又稱作香蕈、冬菇，農委會指出，香菇是素菜中常見的食材，有「素中之肉」的美譽，香菇還可以脫水乾燥變成乾香菇，獨特的蕈菇香氣，別有一番風味。要挑選新鮮香菇，可看看「菇體厚實圓整，菌傘未全開，菌褶無破損」。乾香菇則要注意「菇體硬而厚實、菌散有自然烘乾皺褶，菌褶淡黃至黃色，無酸腐味」。

最後黑木耳，農委會表示，目前多以太空包方式栽培，黑木耳處於乾季或惡劣氣候時，會呈硬邦邦的灰白色，因此為了讓保存期更長，常會做成乾木耳，熱量低且富含花青素，是很好的天然抗氧化劑。挑選訣竅是「完整且具有彈性，摸起來無軟爛或破損」。