凌晨4點出門工作…擦撞無牌機車倒地！72歲嬤慘遭「酒駕賓士輾斃」

▲▼南投縣埔里鎮3日清晨4時許發生一起死亡車禍。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲、戴若涵／南投報導

南投縣埔里鎮仁愛鄉3日凌晨發生一起死亡車禍！一名72歲石姓婦人行經中正路時，與一名機車無牌照的男騎士發生碰撞倒地，男騎士趁亂逃逸，孰料，不久後一輛酒駕賓士又當場將倒臥路面的石婦輾斃。警方獲報到場處理，發現賓士男酒測值高達每公升1.05毫克，依公共危險罪將人送辦，至於肇事逃逸的騎士仍在逃，警循線逮人中。

回顧整起事發經過，石婦3日清晨4時許與另名余姓婦人相約出門工作，騎機車行經鄉道投71縣中正路時，與同向騎著無牌照機車的男騎士發生碰撞，人當場倒臥對向車道，余婦目擊這幕趕緊報警處理，並要求男騎士留在現場，不料，對方竟趁亂離開現場。

不久後一輛賓士車駛來，當場輾過石婦，導致她臟器外露、雙腳骨折，經緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治，至於來不及阻止悲劇發生的余婦則是遭擦撞，並無大礙。

警方獲報到場處理，發現26歲的林姓男子酒測值竟高達每公升1.05毫克。林男稱，不清楚為什麼會發生車禍，只感覺車子有碰撞，下車才知道撞到人了，事後被警方依公共危險罪送辦。至於該名騎乘無牌照機車的男騎士，警方正調閱附近監視器畫面循線追人，要將他緝捕到案。

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