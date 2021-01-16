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社會 社會焦點 保障人權

影／買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

記者游瓊華、莊智勝／南投報導

南投埔里一名何姓阿伯14日一早騎車到市區豬肉攤買肉，不料離去時卻因一旁停放了輛幾乎一模一樣的機車，何阿伯順手將豬肉掛到別人機車上，隨後逕自騎上自己的機車離開，渾然不知剛買好的那袋豬肉已經被他「遺棄」；直到另車車主前來取車發現後，這才「拾豬不昧」向警方報案，員警以車追人順利找到阿伯，幫助這袋新鮮豬肉返家。

▲▼南投埔里糊塗阿伯將買好的豬肉掛到別人車上，隨即騎上自己的機車返家。（圖／民眾提供）

▲何阿伯將剛買好的豬肉掛到他人機車上。（圖／民眾提供）

埔里派出所員警14日一早受理一件離奇的走失案，一位民眾報案稱他停在家門口的機車上無緣無故掛了一袋新鮮切好的豬肉，經詢問家人後，卻無人知曉是怎麼回事，調閱監視器查看，才發現這袋豬肉竟是一名陌生阿伯放置的，因不知該如何聯繫阿伯，只好報警求助。

警方到場查看後，無法立即確認該名阿伯身分，只得調閱附近路口監視器畫面、掌握車牌號碼「以車追人」，這才終於聯絡何姓阿伯到案。經調查，何阿伯表示，當天一早騎車到市區向一家肉攤購買新鮮豬肉，但準備離去之際，卻因機車旁停放了另輛顏色、款式幾乎一模一樣的機車，阿伯一時不察，便將剛買好的豬肉掛到別人車上，轉身尋找鑰匙後，又騎上自己的機車離開，渾然不知那袋豬肉已經被他遺棄，直到另名車主發現，這才「拾豬不昧」向警方報案，並順利幫助這袋豬肉返家。

埔里分局長方秋梅表示警察係應社會需要而存在，主要的任務在服務人民、保護人民，一向秉持民眾之小事，就是警察之大事之理念，不會因為案小而不查，為民服務本是警察職責所在，民眾若有需要協助的地方，都可以隨時請求警方的幫忙，警方本於為民服務的熱忱，都會盡心盡力地提供協助。

▼阿伯轉身尋找鑰匙後，渾然忘了豬肉掛在另輛機車上，逕自騎上自己的車返家。（圖／民眾提供）

▲▼南投埔里糊塗阿伯將買好的豬肉掛到別人車上，隨即騎上自己的機車返家。（圖／民眾提供）

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