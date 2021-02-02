從小聽不見、即將全盲　韓國人氣插畫家列「心願清單」新書超療癒

▲韓國人氣圖文作家具鏡善從小聽不見，如今即將全盲，新作《到哪裡都會有好事發生》延續一貫的溫暖與療癒，希望帶給讀者希望與勇氣。（圖／春光出版提供）

記者林育綾／台北報導

韓國人氣圖文作家具鏡善2歲起就聽不見聲音，也因此不太會說話，從小在繪畫中找到樂趣和希望，努力成為插畫家，創作了受到許多人喜愛的Benny兔；沒想到在業界闖出點名聲時，被判定罹患罕見疾病，雙眼視線範圍僅剩8.8公分，將面臨全盲的未來。此次新作《到哪裡都會有好事發生》延續一貫的溫暖與療癒，彷彿在跟讀者報告，她的確有在好好過人生，甚至列出願望清單，鼓起勇氣做很多從前不敢做的事。

具鏡善的情況被比喻成韓國版海倫凱勒，2歲時一場高燒，被判診為聽力障礙2級，由於聽不到也沒辦法說話，一開始只懂得生氣，她媽媽訓練她發音練習、教導她閱讀說話的唇形，還幫助她進入了普通學校。而「圖畫」對她成了一種語言，是她和外界溝通的橋樑，她開始夢想成為插畫家。

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▲韓國人氣圖文作家具鏡善新作《到哪裡都會有好事發生》。（圖／春光出版提供）

她創造了Benny兔，有著長長的耳朵，代表可以聽見世界所有的聲音，象徵著她內心十分渴望擁有、卻已無緣實現的願望。藉由這隻兔子，代替她與這個世界做朋友；不過，Benny的誕生一開始並沒有受到很大的關注，她發表在韓國最大社群網站Cyworld，當中厲害的插畫家很多。

具鏡善從一開始的興奮逐漸轉為灰心失望，有一天，她把自己的心情如實的畫了出來，主題就叫做「全都很煩」，而這幅畫讓Benny開始受到大家的矚目，不但躍上了Cyworld背景插畫小舖排行榜前3名，許多邀約相繼而來，有公司拜託她設計，有出版社要求出版童話繪本，她也與韓國童話作家吳善花一起出版了為青少年而寫的「心靈導師」，以及和演員李世恩一起在網路上連載漫畫「Sen與Benny愛的日記」。

就在她闖出一些名聲，即將展開新計劃時，2013年她又被診斷出罹患罕見疾病「尤塞氏症」，是一種與聽覺障礙伴生、會逐漸加深的視覺障礙的遺傳性疾病，100萬人中有1.8人的罹患率，沒有治療方法，也沒有藥可吃，只能延緩「全失明」的狀況。

對於聽覺障礙者而言，眼睛是與世界溝通最重要的方式，因此具鏡善從一開始拒絕接受，接著是恐懼，恐懼之後湧起一股憤怒，當憤怒過去之後，她接受了，如今她的視野範圍只剩下8.8公分，距離全失明時間長則5年，短的話只有3年，而且晚上什麼也看不到，無法隨意走動，閱讀唇語變得更困難，與人們的溝通也更不容易。

▲韓國人氣圖文作家具鏡善新作《到哪裡都會有好事發生》。（圖／春光出版提供）

不過也因為這些困難，她更細膩的觀察身邊微小的事物，對一切更加感謝，並積極的為即將失明的生活做準備，還列出了「30個心願清單」，包括：煮海帶湯給媽媽喝、拜訪老師、成立工作室、與海豚共泳、跑馬拉松等等，雖然都是一般人視為平常的事情，但她努力的一件一件完成。

具鏡善還製作了Benny的原版，因此在失明後還是會堅持創作，要讓Benny兔的故事繼續傳遞希望給全世界的孩子們。此次新作《到哪裡都會有好事發生》，延續一貫的溫暖與療癒，彷彿在跟讀者報告，她的確有在好好過人生，鼓起勇氣做出很多自己從前不敢做的事，像是去旅行、前往陌生的新場所，與更多人相遇，甚至是找到了自己的伴侶。

▲▼《到哪裡都會有好事發生》集結了她旅遊或身處他鄉時的遭遇、觀察到的人事物。（圖／春光出版提供）

《到哪裡都會有好事發生》中文版由春光出版發行，集結了她旅遊或身處他鄉時的遭遇、觀察到的人事物，還有一路上遇到的感動、喜悅、收到的所有幫助，共組成了讓人怦然的奇蹟。 期望在疫情下，儘管充滿苦難和紛擾，也能透過她的視角讓讀者明白，世界上還是有值得擁抱與期待的事，人們也能在自己心中點亮一盞黑暗中的光明。

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