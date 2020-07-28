馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

▲Cherng在臉書上放上「相近詞說錯話系列」插畫。（圖／翻攝Cherng臉書，同下）

記者崔至雲／台北報導

擁有百萬粉絲的知名插畫家Cherng近日在臉書上放上一系列「相近詞說錯話系列」，貼文中舉例「曾把左岸咖啡說成左營咖啡」、「tomata juice說成potato juice」，引來不少網友超有感，在底下留言「笑翻」，上千則留言中竟也調出立委陳柏惟，他則留下「六姑龜兒院」，大批網友笑翻，短短時間內有上百多個讚。

Cherng在臉書上放上「相近詞說錯話系列」的插畫，像是「水密頭罐桃」、「哈姆立克急救法說成哈姆太郎」、「雨傘有抗UV說成抗LV」、「防彈少年團說成防爆炸彈團」等12張。簡單幾張圖，讓不少網友笑翻，紛紛在底下留下自己曾說錯話的經驗。

請繼續往下閱讀...

有網友說，「LadyM蛋糕說成ATM蛋糕、RIMOWA行李箱說成GODIVA」、「鐵觀音拿鐵說成觀世音拿鐵」、「捷運站大腸頭」、「出去的女兒嫁出去的水」、「麻臟雖小五雀俱全」、「波蜜果菜汁講成波羅蜜多汁」、「外婆紅燒肉說成紅燒外婆肉」。

貼近生活的貼文，也引來陳柏惟留言「六孤龜兒院」(六龜孤兒院)，網友們馬上點到笑穴，紛紛表示自己也曾經講錯，「笑到美丁每當、笑道岔氣」、「超失禮但超好笑」、「救命笑死」，也有網友解釋「因為高雄人大多講台語所以就會直接照樣翻譯」。



