10餐廳嚇人瓦斯桶恐釀氣爆　消保處抽檢貓空小木屋等4家違規最多

▲里港阿嬤餛飩豬腳。（圖／消保處提供）



記者許展溢／台北報導

消保處今（3日）公布液化石油氣（桶裝瓦斯）專案查核結果，今年一月到六縣市抽檢45家餐廳及6家自助洗衣店（計51家）串接使用的15項情況，扣掉使用天然氣、無串接，計44家有串接，其中10家業者7項不合格，9家被開罰，又以貓空的店家最多，其他還包含知名業者，如花蓮富野度假村和屏東趙壽山餛飩豬腳都被開舉發單。另外，有7家瓦斯行不該供應業者也被開罰。

消保處說明，一月到台北市、新北市、彰化縣、台南縣、屏東縣及花蓮縣查核，發現「設置氣體漏氣警報器」（串接使用量80至120公斤以下的設施場所應在110.06.11前改善）8家不合格、「防止傾倒措施」7家不合格、「每月自行檢查至少1次」7家不合格、「嚴禁煙火標示及滅火器」不合格6家、「標示緊急聯絡人姓名及電話」不合格3家，和「防止日光直射措施」2家不合格。

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▲▼項目較多不合格業者。（圖／記者許展溢攝）



消保官王德明指出，不合格項目大多都是在台北貓空附近，包括正大茶園、貓空小木屋、龍門客棧和大頭土雞城，以貓空小木屋最多不合格有7項，有未設置煙火標示、未設防止傾倒固定措施、未設氣體漏氣警報器、未以書面向當地消防機關陳報、未每月至少檢查1次及檢查資料應保存2年、未有防止日光直射措施，和液化石油氣備用量供營業使用超過80公斤。王德明說，龍門客棧還用塑膠袋把警報器包起來，他強調，尤其危險的是貓空道路非常狹窄，若發生事故要上去要非常辛苦。

▲▼貓空小木屋（上）、正大茶園（下）。（圖／消保處提供）

消保處特別提到，在屏東的趙壽山餛飩豬腳有未設置煙火標示、未設防止傾倒固定措施和未每月至少檢查1次及檢查資料應保存2年3項違規。里港阿嬤餛飩豬腳除以上3項，還多了未設氣體漏氣警報器和未以書面向當地消防機關陳報。花蓮富野度假村則是未設氣體漏氣警報器及未設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。

消防署表示，造成氣爆原因多為瓦斯洩漏，空氣中天然氣濃度達5~15%，液化石油氣濃度達1.9%~9%，有火源便會引發爆炸，常見原因包括器具故障、人為疏失和玩弄瓦斯開關。消防署危險物品管理組科長沈義哲表示，違規業者都已開立舉發單，依消防法第42條規定，可處其管理權人或行為人新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，由縣市依照情節再簽處分，目前都還在作業。至於為何僅抽這51家，消保處強調，都是隨機抽查沒刻意，有觀光區也有市區。

▲▼大頭土雞城（上）編號39趙壽山餛飩豬腳（下）。（圖／消保處提供）



另外，消保處指出，瓦斯行如發現供氣的容器串接使用場所有下列情形之一者，亦不得供氣：一、容器置於地下室；二、無嚴禁煙火標示或滅火器；三、使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施；四、未設置氣體漏氣警報器；倘有違反，一樣依消防法第42條規定罰2萬元以上10萬元以下。