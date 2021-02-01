王育敏穿飛行夾克遭綠營圍剿　國民黨：年齡歧視真母湯

▲國民黨推出飛行外套，由國民黨文傳會主委王育敏擔任模特兒拍攝宣傳。（翻攝國民黨青年部臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨青年部推出飛行外套，遭到民進黨網路社群中心主任范綱皓諷刺模特兒找「已經50歲的王育敏」，引發年齡歧視爭議。國民黨新媒體事務部主任張智瑋表示，如果重視年輕人的競賽就是比「誰用的人年紀比較小」的話，那國民黨贏，他也批評綠營「年齡歧視真母湯」、「這種淺碟的比較更母湯」。

張智瑋表示，他今年30歲，是新媒體部最老的黨工；如果要戰誰把MA-1（飛行夾克）帶進台灣的政治場域的話，那國民黨贏；4年前，黨主席江啟臣擔任黨團書記長的時候就開始使用，在2018地方選舉的時候，國民黨就已經是人手一件。

張智瑋也說，如果要比販售方式的話，還是國民黨贏，當民進黨還在劃撥、匯款、對帳單的時候，國民黨已經開設電商中心，自建新媒體平台販售，全國唯一。

國民黨青年部主任陳冠安1日也表示，電商中心第1波主打商品就是找年輕朋友拍的，且把某種衣服設定在某種特定族群或年齡層可以穿，「是一種保守的歧視思維」。

至於范綱皓舉民進黨立委賴品妤、民進黨台北市黨部主委當選人吳怡農做對比，陳冠安笑說，「范綱皓舉賴、吳是在介紹民進黨已經變成年輕人有背景才能上位的政黨嗎？」

提到飛行外套事件，陳冠安指出，范綱皓說國民黨推飛行外套是學民進黨，但飛行外套是上個世紀初的產物，已經100多年，「不是民進黨發明的好嗎？可以已知用火一下嗎？」