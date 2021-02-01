春節連假桃園那些醫院有急、門診？　疫情緊張衛生局視訊調查

▲桃園衛生局表示，疫情緊張該局以視訊調查，春節連假桃園那些醫院有急、門診？（圖／衛生局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園疫情緊張，市府衛生局1日召開春節醫療應變研商視訊會議，針對轄內醫院進行門、急診春節開設調查，有10家醫院24小時開設「急診」；多數醫院於2月10日-16日停止門診服務或僅提供部分門診，17日（年初六）起即恢復正常開診，民眾就醫前務必留意醫院開診情形。

衛生局表示，桃園市自去年開始推動「提升急重症及加護病房轉診品質計畫」，讓院際間有轉診需求的急重症病患，可以直接轉入加護病房，或減少在急診停留的時間。也協助一些慢性阻塞性肺疾病、敗血症等非時間性急症病患，可以適時地下轉至適當的醫院後續治療，補助桃園市急救責任醫院轉入轉出費用500元至2500元不等，以降低急重症需求的患者在急診等待的時間。

由於今年春節年假長達7天，衛生局提醒慢性病民眾，年假期間，若持有慢性處方箋者，請記得提早領藥，備足藥品，以免引響權益。另外，可多利用衛生福利部中央健康保險署「全民健保行動快易通」APP，如果過年期間有就醫需求，可先利用APP查詢住家附近醫療院所開診情形，就醫時出示「健康存摺」資料供醫師參考，讓醫師迅速有效掌握您的身體狀況。

春節期間桃園市衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）仍堅守崗位，24小時提供轉診資訊及相關服務，並監督桃園市轄內急救責任醫院確實掌握空床數，以利春節期間供各縣市及本市轄內各急救責任醫院查詢及相互支援調度。

另外，2021年農曆春節假期桃園市各醫院門診、急診提供醫療服務ㄧ覽表相關資訊，請利用衛生福利部中央健康保險署「全民健保行動快易通」APP、免付費服務專線(0800-030-598)或至該署網站查詢。

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