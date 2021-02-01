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春節連假桃園地區返鄉車潮分三波　省道疏運措施出爐

▲春節連假，桃園省道疏運措施報您知。（圖／一工處提供）

▲春節連假，桃園省道疏運措施。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路總局第一區養護工程處1日指出，今年春節有7天連續假期，預估春節期間桃園地區的返鄉車潮分為三波，建議春節期間北部地區的中短程旅遊，用路人可以利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。▲春節連假，桃園省道疏運措施報您知。（圖／一工處提供）

▲春節連假，桃園省道疏運措施。（圖／一工處提供）

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由於，許多民眾除了返鄉團圓外，還會安排旅遊行程，春節期間桃園地區的交通「熱點」預估會出現在往返大溪、慈湖、石門水庫的各交通要道，車多時段則為午後－晚餐時間，建議用路人盡量避開尖峰時段並改行替代路線，將可節省旅行時間。▲春節連假，桃園省道疏運措施報您知。（圖／一工處提供）

一工處指出，桃園地區的返鄉車潮分為三波，第一波返鄉團圓車流預計自2月9日（星期二）午後開始出現南向車流，預估將集中於2月9日下午至11日上午，出現在國1及國3的交流道附近；第二波預計自2月12日中午起至13日下午出現初二回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多；第三波為收假車潮，預計自2月14、15日午後出現較大車流，第一區養護工程處呼籲用路人可以提早出發，避開車多時段。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南下匝道，於春節連假的2月12日(初一)0時起至2月14日(初三)24時止封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道下平面道路，轉台1線由幼獅交流道或楊梅交流道南下。高公局預定2月14日(初三)至15日(初四)，每日0至24時，封閉國3西濱北向入口，建議北上的用路人可續行台61至前方86.2公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

依據往年經驗，由台66線連接台61線南下的車輛，常因台61線觀音交流道前號誌無法消化車流而造成車陣回堵，第一區養護工程處建議用路人可以由台15線南下，至台61線永安交流道上西濱快。因國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，第一區養護工程處規劃台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。

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