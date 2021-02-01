「台灣急著打疫苗嗎」　他列4大原因反問：冒風險趕第一批？

▲陳時中在指揮中心記者會上澄清，現在很多新冠疫苗猜測，要查證一下會比較好。（圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，病毒變異毒株逐漸在全球各地傳開，近期不斷有國人討論台灣是否能搶先施打疫苗，1日下午甚至一度傳出10多萬劑輝瑞疫苗將在年後抵台，不過謠傳的錯誤資訊已遭指揮中心否認。對此，立委王定宇就在臉書分析，台灣其實不必著急著打疫苗的4大原因。

民進黨立委王定宇表示，近來不斷有人質疑或是攻擊防疫團隊，無法取得疫苗、也未對外公布疫苗取得細節和進度，但真正的問題是，台灣急著需要打疫苗嗎？他認為，台灣目前境內染疫機率低，可說是趨近於零，比打疫苗的風險還低，不像其他國家境內感染率高，只要在台灣民眾沒有出國的可能或需要之前，實在沒有注射疫苗的急迫性。

目前世界各國疫苗通過都以緊急需要授權，以第三階段人體測試結果通過方可緊急使用。世界各國願意接受「縮短疫苗研發程序」的施打風險，一切都是迫於他們國家境內感染機率高的無奈，實際上還有很多副作用和效用有待驗證，台灣有必要冒風險趕第一批注射嗎？

王定宇接續解釋道，台灣已和COVAX、以及幾家國際研發疫苗藥廠簽約，在疫苗的取得上應該沒有問題，至於簽約細節為何要保密，則是因為避免不必要的政治打壓。

最後一點則是，歐洲的歐製疫苗禁止出口令，並非針對台灣，而是反映出歐洲這波疫情嚴重，歐盟才決議對在歐盟內生產的疫苗實行出口管控措施。