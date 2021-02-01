山東染疫奶棗4.5噸流入市面　線上平台銷售分布25省

▲ 山東棗莊生產的奶棗被爆出染疫 。（圖／翻攝 新京報）

記者魏有德／綜合報導

山東棗莊出產的奶棗被爆出染有新冠病毒，經當地政府排查，使用染疫原料生產的奶棗已銷售22.22噸，其中，線下銷售17.72噸，涉及山東、江蘇、安徽3省；線上通過拼多多平台、阿里巴巴平台銷售4.5噸，共13944單，涉及北京、上海、四川等25個省（市、自治區）的321個市縣。

▲染疫奶棗所有流入地涉及人員核酸檢測均為陰性 。（圖／翻攝 新京報）

《澎湃新聞》報導，山東省市場監管局1月18日收到天津市市場監管委通報，捷華（天津）國際貿易有限公司經天津港從烏克蘭進口的乳清粉經核酸檢測時結果呈陽性，同批次進口的10噸乳清粉銷往山東久旭生物科技有限公司。

經過當地政府排查，使用該批原料生產的奶棗已銷售22.22噸，其中，線下銷售17.72噸，涉及山東、江蘇、安徽3省的5個市（臨沂、徐州、連雲港、蕪湖和棗莊），共9家經銷商；線上通過拼多多平台、阿里巴巴平台銷售4.5噸，共13944單，涉及北京、福建、甘肅、廣東、廣西、貴州、黑龍江、湖南、吉林、遼寧、內蒙古、寧夏、山東、山西、陝西、海南、河南、江蘇、江西、上海、四川、天津、雲南、浙江、重慶等25個省（市、自治區）的321個市縣。

▲山東奶棗透過線上平台已賣出4.5噸，涉及25省 。（圖／翻攝 新京報）

近期，山東省市場監管局向24個外省市場監管部門發出告知函。根據回訪反饋，目前該批產品所有流入地涉及人員核酸檢測均為陰性。

此前，貴州省衛健委指出，雖然該奶棗產品檢出核酸陽性，但傳染性較小，由此感染新冠肺炎風險不大，同時，山西省委宣傳部也發出聲明建議，未食用的涉疫奶棗宜就地封存。

