酒店妹剛出浴　百公斤肥男闖入「坐壓」想性侵！她又回浴室洗一遍

▲小美洗完澡、正要吹頭髮時，被闖入的周男嚇了一跳。（示意圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

澎湖一名36歲周姓男子瞄準某宿舍民宅的酒店妹小美（化名），觀察多日後闖入小美家中，想性侵剛洗完澡的小美，所幸小美急中生智說「你要，我給你」安撫，才在外出時求救成功。高雄高分院二審依侵入住宅強制猥褻罪，判周男6年有期徒刑，全案可上訴。

判決指出，周男2018年12月經過馬公市某民宅時，見大門沒鎖便進入偷走大門鑰匙，持續觀察宿舍人員進出後，於2019年4月27日早上進入宿舍。

周男聽到203號房有吹風機的聲音，發現門沒鎖後立刻進入，看到全裸的小美後立刻用破百公斤的身材坐上壓制。小美見狀立刻表明在酒店上班，若周男想要，她可以配合，但認為周男身上髒髒的，要求一起洗澡清潔。

▲小美洗澡時安撫周男，趁機向酒店幹部求救才脫險。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



周男聽到後開心的不得了，馬上將小美拉到浴室，邊沖澡、手也不安分地亂摸，隨即透露他埋伏許久，早就觀察小美住在這邊的事情，講著講著突然心虛道歉，並問小美願不願意當他的女友，而小美則冷靜地說「我們先從朋友做起」。

兩人走出浴室後，小美故意說自己肚子餓，要求先去吃飯再說，在周男答應後，小美趁機向酒店幹部求救，才被警方救出。周男審理時坦承有摸小美胸部，但他本是想竊取財物，其他行為都是臨時起意，並辯稱患有精神疾病。

一審法官認為，周男侵入住宅是為了性侵小美，加上醫院鑑定他雖患有精神疾病，加上犯案前有喝酒，但這不影響辨識行為能力；此外，周男有性侵、竊盜、強盜等前科，起初又不認罪，因此判處6年徒刑。案經上訴，二審維持同判決。

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