春節9天連假　屏東縣家暴案件平均每天18件

▲屏東縣政府社會處今年續辦理縣府「春節服務不打烊」服務 。（圖／縣府社會處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府社會處今年續辦理縣府「春節服務不打烊」服務，提供不間斷、立即性的關懷服務協助民眾解決經濟、人身安全及身障服務，發現家暴案件平均每日18件，比率上升。

社會處說，統計1月29日至2月6日，9天連期處理人身安全保護通報與緊急處遇計有164件，其中家暴案件佔最多數135件（約82.3%）、兒少保護16件（約9.8%）、脆弱家庭11件（約6.7%）、性侵害及性剝削案件2件（約1.2%），平均每日受理約18件保護案件，與去年春節期間16件較多，其中以家暴案件比率上升。

縣府備勤社工緊急出勤評估1件、出勤協調兒少安置問題3件；復康巴士使用人次為611人(熱博春節期間76人次)；遊民收容所春節服務，春節前訪視30人次，並提供防疫物資包，春節期間提供熱食324人次、發放口罩25人次(175片)、體溫測量430人次、沐浴64人次、安置64人次(男性8人、女性0人)、總服務案量為937人次，總計1712人次。

社會處說，人身安全保護通報案件，家暴案件佔所有春節案件最多數，多為假期間家人聚會、飲酒引發口角及肢體衝突，或親屬間爭吵衍伸衝突。兒少保護案件則有因春節期間，父母離異兒少因探視權、返家照顧問題起爭議。綜合觀察多為家屬相處產生暴力衝突，兒少保護案件則以親子教養管教居多。

由於返家過年親屬互動頻增，溝通衝突亦增，呼籲面對家庭衝突時無論是自己或是家人，可採取下列5步驟即能減少暴力衝突傷害，步驟一、深深呼吸－情緒穩定慢慢來；步驟二、用心傾聽－對方訊息聽進來；步驟三、表達感受－挑釁攻擊不要來；步驟四、支持系統－家人社區動起來；步驟五、尋求協助－拒絕暴力站起來。

家暴案件的起因源自於溝通、情緒管理問題，為避免家庭內的衝突產生，促進家庭溝通協調的能力，本府社會處所屬各區域性家庭福利服務中心皆會辦理促進親職溝通及增強家庭功能的相關方案及諮詢服務，諮詢電話（08）7321896專線。