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世新大學聘王令麟擔任校務顧問　讓高等教育走在時代前端創三贏

世新大學聘王令麟擔任校務顧問（圖／記者徐文彬攝）

▲世新大學校長吳永乾（中）、副校長陳清河（右）22日前往東森購物中和總部，拜訪東森集團總裁王令麟（左），聘請他擔任校務顧問。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團多角化營運擴大海內外市場，為招募更多優秀及國際菁英人才加入，也與國內多所大專院校啟動產學合作，以《ETtoday新聞雲》來說，就有30%工讀生來自世新大學，集團子公司也有不少世新校友。為加深與企業交流，世新大學校長吳永乾、副校長陳清河22日特地到東森購物中和總部，親自聘請東森集團總裁王令麟擔任校務顧問，盼借助他豐富的業界經驗給予指導，創學校、學生、產業三贏。

東森近幾年深耕新零售、新媒體的全球化布局，旗下有ETtoday東森新聞雲、東森購物、草莓網、東森房屋、東森自然美、東森寵物雲、東森直消電商、家外媒體廣告等多通路快速擴張，讓吳永乾大讚王令麟的領導非常跟得上時代潮流，讓集團突飛猛進成長。

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世新大學聘王令麟擔任校務顧問（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟受聘擔任世新大學校務顧問。

其中，王令麟過去創立東森電視、電視購物，並從傳統走向數位傳播，《ETtoday新聞雲》每日人均1,700萬點閱，臉書粉絲數超過2,000萬，是台灣數位媒體第一名、營收也是第一，吳永乾、陳清河特別聘請他擔任世新大學校務顧問，希望透過他對於數位內容產業發展趨勢的遠見指導交流，讓高等教育能走在時代前端，而同時擔任世新校務顧問還包括富邦集團董事長蔡明忠、遠雄人壽董事長孟嘉仁以及多位民意代表等人。

吳永乾表示，2019年9月25日與東森集團簽訂產學合作後，東森提供實務經驗資源分享，協助學校培育直銷電商、自然美等各方面優秀人才，同時也配合東森未來發展國際大版圖事業的需求，育成跨國人才，尤其對於來自東南亞如馬西亞僑生來說，是很好的發展機會，站在教育立場，學校更是受惠良多。從現在的數位傳播發展來看，東森集團的遙遙領先，從中更能觀察到王令麟總裁對於人才培育的重視程度，而人才是讓國家發展的一大重點。

世新大學聘王令麟擔任校務顧問（圖／記者徐文彬攝）

▲吳永乾（右）此次拜訪中提到世新大學將建立「智慧攝影棚」，引起王令麟（左）高度興趣。

吳永乾此次拜訪不僅送上聘書，感謝王令麟對於高等教育的支持，他也提前曝光世新大學即將成立8K影視中心，今年8月以前還將完成「智慧攝影棚」，佔地400坪，棚高平均10米、最高12米，引進AI自動成像與AR、VR技術，規模更勝中國，熱情邀請王令麟屆時要前往參觀之外，也盼未來能為雙方的產學合作帶來新交流，例如東森可直接在世新的「智慧攝影棚」錄製節目。

王令麟提到，東森新媒體有很多來自於世新大學的學生，表現都非常績優，也看到世新大學對於產學應用面上非常投入，尤其世新大學是台灣海外僑生的最大培育中心，也符合了東森進軍全球的需求，雙方合作能讓更多年輕人有好的工作機會和未來。另外，從影視角度來看，中國大陸越管越嚴，反而讓台灣年輕人有很大的發揮空間，而國內產業界還沒做的「智慧攝影棚」，世新已經先做了，相信未來在產學合作上，有助於東森在新零售、新媒體的發展。

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