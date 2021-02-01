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【英語多益通】從波音747退役，學航空英文

▲▼英國航空（British Airways）波音747機型。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英國航空（British Airways）波音747機型。（圖／達志影像／美聯社）

文／李海碩

素有「空中女王」之稱的波音747客機將於各國航空公司陸續除役，中華航空公司更在二月六日舉辦空中女王的告別派對，除役最後的四台波音747，活動票券更是瞬間秒殺。趁此與空中女王告別時機，來學學要如何用英文描述飛機的用語。

怎麼說航空公司與航線

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中華航空的代號是CAL，全名是China Airlines。許多人看到Airline這個字時都會誤會成與航線無關的意思，但其實航線的英文除了route（路線）之外，也可以用airline唷！而route最常見的用法，則是法文中的en route，表示「在路上」。

在學術名詞與航太名詞中，airline是常見的用法。相關的「航線」變體有：在航太中使用course line，在氣象學使用air route，而在大氣學中則可以直接用course。course是指一整條航線的意思，當成動詞時意思是流動。高爾夫球場因為要打十八洞，是一整條路線，所以就稱為golf course。

Airlines around the world are actively responding to COVID-19 variants.
（全球的航空公司都積極地回應COVID-19變種。）

There are many scenic spots en route to our destination.
（在我們前往目的地的路上有很多景點。）

We take the course straight to the north.
（我們走了一路向北的路線。）

I feel the rage coursing through my veins!
（我感受到憤怒在我的血管中奔湧著！）

貨機與客機：載貨與載人

航空公司因為都是載人或是載貨的，所以也有carrier這個說法。carrier來自carry的變體，載運人或是搬運人都可以用這個字。而在軍事上，因為航空母艦會載運許多飛機，所以也使用carrier。

The USS (United States Ship) Gerald R. Ford is the priciest carrier ever.
（美國戰艦Gerald R. Ford是有史以來造價最昂貴的航空母艦。）

至於飛機航班，除了戰機因為是噴射機所以叫做fighter jet之外，剩下的因為大多是載「人」或是載「客」，所以就分為cargo plane與passenger plane。cargo的意思是貨物，而passenger從pass（經過）開始，成為passenger（行人），兩者分別加上plane（飛機）就成了貨機與客機了。

The port’s cargo traffic has increased by 7.2% in the past 3 quarters.
（該港口的貨物流量在過去三個季度增加了7.2%。）

Passenger numbers have dropped for more than 80% last year in numerous airports.
（在許多機場中，去年的旅客數量都掉了超過八成。）

聊到貨機時還有一個詞一定要會，這個詞也是各種考試的超高頻字，那就是container。container一般而言是作為容器解釋，但是在貨運上container一律作為「貨櫃」解釋。COVID-19雖然對大多市場造成了很大的影響，但貨運卻是其中一個受益的產業，目前全球的貨櫃是極度短缺，且貨運價格不斷飆升。

The container shortage and the soaring prices are causing immense pressure on the supply chain.
（貨櫃短缺與價位飆升對供應鏈造成了極大的壓力。）

為什麼此次除役受注目？

其一，是型號重要。如果只是隨便一個型號退役，可能不會有這麼高的注目，但是波音747在航空的歷史上非常具有意義。當我們要表達一件事情具有很高的意義或具有代表性，常用的詞是iconic。icon的意思是圖標，例如手機上每個App都有一個圖標表示，而iconic的意思就成了「具有表彰性」的事物了。波音747因為是具有標誌性的型號（model），所以這次的退役特別讓人注目。

Uno is an iconic card game created for families and friends to spend time together.
（Uno是標誌性的卡牌遊戲，為了讓家人好友共度時光而生。 ）

其二，是整批退役。這次退役的不是單一飛機，而是整個機隊。在航空的世界中，許多詞語都是從航海的詞語延伸而成的，例如機長是captain，船長也是captain。機場是airport，其中就有port（港口）。而船艙與機艙都是使用cabin這個字。整個機隊跟艦隊的用字也相同，就是使用fleet。

The company will own the largest cargo fleet after the purchase next month.
（在下個月的購置完成後，該司將會擁有最大的貨機群。）

其三，是活動設計精巧。這次華航為了退役特別舉辦了惜別飛行（farewell flight），名為「空中女王Farewell Party後翼起飛（Farewell Party of the Queen of the Sky）」。

farewell的意思與goodbye不同。goodbye的語源是十六世紀的英語，原型是God be with you（Good-god, b-be, ye-you）。短暫的分別可以用goodbye，但是farewell則是用於長時間或不會再相見的「道別、告別」。只要在短期內會相見，或是期待還會見面，就不太會用farewell這個字。farewell在企業界中通常用於退休宴會farewell party，也可以寫作retirement party。而因為這次退休的對象是一台飛機，就有了farewell flight（飛行）。

farewell的動詞也很特別，是bid farewell。也因為這個字文言的特性，有了「I bid thee farewell」的用法，thee為古英文中的「汝」，you在古英文中，主詞為thou，受詞為thee，所有格為thy。

Many among the new generation are bidding farewell to Facebook and saying hello to Instagram.
（新一代的許多人正向Facebook道別並轉向Instagram。）

When is Jim’s farewell party?
（Jim的離職派對是何時呢？）

此次華航舉辦的活動提供很好的活動包套（package），航班會飛過富士山後折返，並且加贈一台波音747模型。且這次飛行的航機編號B18215，就是波音公司打造的最後一台747-400客機，使這次活動對航天迷來說誠意十足，也無怪乎會門票瞬間秒殺售罄了。

【多益模擬試題】

1. _________ I known the activity earlier, I would have bought the tickets.
(A) If
(B) If had
(C) Had
(D) Were

2. The carrier is the _________ one ever.
(A) pricey
(B) pricier
(C) priciest
(D) price

解析：

1. 正解為(C)。題意為「如果我早點知道這個活動，我就會把票買好。」這題是條件句（假設句型），從後方的I would have bought的主要子句中了解到這是過去假設，所以前方的條件子句需要用到過去完成式。原本的句子應該要是If I had known the activity earlier，但是If被去掉了，所以Had往前完成倒裝，故成為Had I known the activity earlier。

2. 正解為(C)。題意為「這台航空母艦是有史以來最貴的。」從句子中空格的前方有the，後方有one，知悉這個格子需要的是形容詞。(A)的形容詞是昂貴的（原型）、(B)是比較級、(C)是最高級。如果沒有後方的ever，那麼(A)、(B)兩個選項都可以選擇，但是由於最後加上了ever，就有了最高的意味，故只能選(C)。

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