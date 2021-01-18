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【英語多益通】貿易順差帶動股匯雙漲，英文怎麼說？

▲▼2021年第一個交易日,台股今天開紅盤震盪拉高,台積電盤中再寫535元歷史新高。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財,台積電,個股走勢,熱門股 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台灣股市強強滾。（圖／記者李毓康攝）

文／徐碧霞Valerie

新冠肺炎在去年嚴重影響全球經濟和貿易，然而台灣因防疫有成，許多經濟活動並未受到巨大衝擊。台灣股市從2020上半年的一萬一千點左右上升，到了今年年初衝高到一萬六千點，而有「護國神山」之稱的台積電，股價成長從三百多元一路漲到現在的600元上下，而新台幣對美元的下升幅更達到5.61%，創下三年來最高。在這波牛市下，我們也來學學金融、經貿相關的多益單字。

貨幣currency

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首先，我們來看看貨幣和匯率相關的詞彙。「貨幣」在英文上常用的詞是 currency。

Bitcoin, the most popular virtual currency, continued to soar and it broke through $40,000 in January.
（最受歡迎的虛擬貨幣、比特幣大漲並在一月時漲破40,000美元。）

在多益測驗中也常看到跟currency拼法類似的詞彙，如形容詞current「現今的、目前的」，副詞為currently「目前」，我們看到句子中有currently通常就可以使用現在進行式的時態（am/is/are Ving）。

Currently, we’re collaborating with an external consultant on company’s restructuring plan.
（目前我們正和一個外部的顧問合作公司重組計畫。）

The vaccine for the pandemic is going through phase 3 clinical trials.
（流行病的疫苗正在經歷第三階段的臨床實驗。）

此外current當名詞也可以是「氣流、洋流、電流」，這個字一字多義，在不同的情境，不同的詞性，單字的意義即有不同的解釋。其實他們都是從同一個字根「curr-」（run、flow、happen「跑動；流動；發生」）延伸而來，如果知道字根的意思，就不能理解和記憶這些詞了。

譬如currency「貨幣」的一個重要特質就是「流通」，因此跟流動run有關係，而「洋流、氣流」也是流動的，名詞excursion裡有個「ex- (out)」的字首，所以和「cur-」合起來可以說是跑出去的感覺，因此不難想像excursion的意思為「旅行」journey、trip。

The debris from the missing aircraft was washed ashore by the ocean currents.
（那架失蹤飛機的碎片被海洋洋流沖上岸。）

而快遞人員 courier也是需要跑來跑去遞送信件或包裹，因此「cour-」、「curr-」都是「跑動」。此外電腦中的「游標」cursor也是另個常見的「cur-」字根相關的字。「curr-」流動、跑動也可延伸為「發生」happen的意思，其他常見的字尚有動詞occur「發生」、recur「重複發生」 。

If you have recurrent fevers, you’d better see a doctor right away.
（如果你有反覆發燒的狀況，你最好馬上去看醫生。）

外匯Foreign Exchange

談到外匯，無論是在新聞上或出國旅遊時，相信大家常看到Forex或FX這個縮寫，FX是Foreign Exchange的縮寫，指的就是「外匯」，因此我們最常碰到的匯率就是exchange rate。而匯率一定會有所波動，「升值」就用appreciate (v)、appreciation (n)，「貶值」就是depreciate (v)、depreciation (n)或devalue (v) devaluation (n)。字首「de-」就有「下降、減少」的含義。

The currency devaluation might lead to inflation and increased prices on imported products.
（貨幣貶值可能會導致通膨和進口貨物價格上漲。）

Thanks to the housing boom, our home’s value has appreciated by 25% since we bought it 5 years ago.
（由於房市榮景，自從我們買房五年來，房價增值了25%。）

隨著台幣升值，對產業也帶來相當的衝擊，尤其是出口為主的廠商，而美國長期以來也對央行介入和控制匯率有所微詞，因此也把台灣列為匯率操控的觀察國家之列。

The US Treasury Department added Taiwan to currency manipulation watchlist because of large trade surplus and the government’s intervention in foreign exchange.
（因為長期的大量貿易順差和政府介入外匯，美國財政部將台灣列為外匯操控國觀察名單中。）

這裡有三個重要的多益字彙，intervene (v)當動詞，作「介入」解釋，我們由字首「inter-」（between、within的意思）就可以猜到有「在…之間、之內」的意思。其他有「inter-」字首的常用多益單字還有 interrupt (v)「打斷」、interact (v) 「互動」、intersection (n)「交叉路口」。

Mike is so impatient and impolite. He constantly interrupts others at the meetings.
（Mike超沒耐心也沒禮貌，在開會時候常常打斷別人。）

Jane is such a passionate and hardworking teacher who always encourages the collaboration and interaction among students.
（Jane是位熱忱並認真的老師，她常鼓勵學生間的互動和協同合作。）

manipulate (v)「操縱，控制」，名詞為 manipulation，這個字的字根「mani- / manu-」有「手」的意思，其實多益裡許多重要的單字都有「mani-」字根，譬如manual (adj)「手動的」，manual當名詞可做「手冊」解釋，而「製造業」原來是用手工製造，因五manufacture「製造」也有「mani-」，其他還有manicure (n)「做手指甲」、manuscript「手稿」等。

The researcher has been accused of manipulating the statistics in order to achieve the desired results.
（那研究員被指控操控統計數字來達成理想的結果。）

Sanctuary SPA offers a wide range of services including manicure, pedicure, facial and full-body massage.
（Sanctuary SPA提供了修手指甲、腳指甲、作臉和全身按摩的服務。）

句中surplus (n) 做「過剩；盈餘；順差」解釋，相反的deficit (n) 就是「逆差；赤字；虧損」。

People don’t like the idea of raising taxes to reduce the budget deficit.
（人民不喜歡增稅來降低預算赤字。）

最後，這波股匯雙漲的情況是否在2021年持續榮景呢？許多經濟學家或分析師認為是的，台股在2021年持續看好，牛年應該會是名符其實的牛氣衝天的一年。

【多益模擬試題】

1. We have posted ________ job openings on the major job-searching websites.
(A) currently
(B) current
(C) incurring
(D) cured


2. Due to several unforeseen delays, the renowned writer’s manuscript _____________ until next year.
(A) publishes
(B) is published
(C) will not be published
(D) will publish

解析：

1. 正解為(B)。本題為字彙加詞性題，因此要選擇符合句意和空格詞性的字。本題題意為「我們已將____職缺放在主要的找工作的網站。」因此這裡需要一個形容詞，(B)current「目前的」唯符合句意和詞性的選項。(A)「目前地」，(C)「產生」，(D)治療的。

2. 正解為(C)。本題題意為「因一些不可預見的延誤，這位名作家的手稿要到明年才能出版。」屬於文法題，主詞為「手稿」，所以要用被動式be + Vp.p.，而前面語意中提及「不可預見的延遲」，後面也有個時間next year，可想見應是要到明年才能出版，因此會用未來式。選項(C)是符合這兩個條件的答案。

延伸閱讀》疫情衝擊世界經濟 「影響」該用impact或者affect？

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