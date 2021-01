【英語多益通】貿易順差帶動股匯雙漲，英文怎麼說？

▲ 台灣股市強強滾。(圖/記者李毓康攝)

文/徐碧霞Valerie

新冠肺炎在去年嚴重影響全球經濟和貿易,然而台灣因防疫有成,許多經濟活動並未受到巨大衝擊。台灣股市從2020上半年的一萬一千點左右上升,到了今年年初衝高到一萬六千點,而有「護國神山」之稱的台積電,股價成長從三百多元一路漲到現在的600元上下,而新台幣對美元的下升幅更達到5.61%,創下三年來最高。在這波牛市下,我們也來學學金融、經貿相關的多益單字。

貨幣currency

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先,我們來看看貨幣和匯率相關的詞彙。「貨幣」在英文上常用的詞是 currency。

Bitcoin, the most popular virtual currency , continued to soar and it broke through $40,000 in January.

(最受歡迎的虛擬貨幣、比特幣大漲並在一月時漲破40,000美元。)

在多益測驗中也常看到跟currency拼法類似的詞彙,如形容詞current「現今的、目前的」,副詞為currently「目前」,我們看到句子中有currently通常就可以使用現在進行式的時態(am/is/are Ving)。

Currently , we’ re collaborating with an external consultant on company’s restructuring plan.

(目前我們正和一個外部的顧問合作公司重組計畫。)

The vaccine for the pandemic is going through phase 3 clinical trials.

(流行病的疫苗正在經歷第三階段的臨床實驗。)

此外current當名詞也可以是「氣流、洋流、電流」,這個字一字多義,在不同的情境,不同的詞性,單字的意義即有不同的解釋。其實他們都是從同一個字根「curr-」(run、flow、happen「跑動;流動;發生」)延伸而來,如果知道字根的意思,就不能理解和記憶這些詞了。

譬如currency「貨幣」的一個重要特質就是「流通」,因此跟流動run有關係,而「洋流、氣流」也是流動的,名詞excursion裡有個「ex- (out)」的字首,所以和「cur-」合起來可以說是跑出去的感覺,因此不難想像excursion的意思為「旅行」journey、trip。

The debris from the missing aircraft was washed ashore by the ocean currents .

(那架失蹤飛機的碎片被海洋洋流沖上岸。)

而快遞人員 courier也是需要跑來跑去遞送信件或包裹,因此「cour-」、「curr-」都是「跑動」。此外電腦中的「游標」cursor也是另個常見的「cur-」字根相關的字。「curr-」流動、跑動也可延伸為「發生」happen的意思,其他常見的字尚有動詞occur「發生」、recur「重複發生」 。

If you have recurrent fevers, you’d better see a doctor right away.

(如果你有反覆發燒的狀況,你最好馬上去看醫生。)

外匯Foreign Exchange

談到外匯,無論是在新聞上或出國旅遊時,相信大家常看到Forex或FX這個縮寫,FX是Foreign Exchange的縮寫,指的就是「外匯」,因此我們最常碰到的匯率就是exchange rate。而匯率一定會有所波動,「升值」就用appreciate (v)、appreciation (n),「貶值」就是depreciate (v)、depreciation (n)或devalue (v) devaluation (n)。字首「de-」就有「下降、減少」的含義。

The currency devaluation might lead to inflation and increased prices on imported products.

(貨幣貶值可能會導致通膨和進口貨物價格上漲。)

Thanks to the housing boom, our home’s value has appreciated by 25% since we bought it 5 years ago.

(由於房市榮景,自從我們買房五年來,房價增值了25%。)

隨著台幣升值,對產業也帶來相當的衝擊,尤其是出口為主的廠商,而美國長期以來也對央行介入和控制匯率有所微詞,因此也把台灣列為匯率操控的觀察國家之列。

The US Treasury Department added Taiwan to currency manipulation watchlist because of large trade surplus and the government’s intervention in foreign exchange.

(因為長期的大量貿易順差和政府介入外匯,美國財政部將台灣列為外匯操控國觀察名單中。)

這裡有三個重要的多益字彙,intervene (v)當動詞,作「介入」解釋,我們由字首「inter-」(between、within的意思)就可以猜到有「在…之間、之內」的意思。其他有「inter-」字首的常用多益單字還有 interrupt (v)「打斷」、interact (v) 「互動」、intersection (n)「交叉路口」。

Mike is so impatient and impolite. He constantly interrupts others at the meetings.

(Mike超沒耐心也沒禮貌,在開會時候常常打斷別人。)

Jane is such a passionate and hardworking teacher who always encourages the collaboration and interaction among students.

(Jane是位熱忱並認真的老師,她常鼓勵學生間的互動和協同合作。)

manipulate (v)「操縱,控制」,名詞為 manipulation,這個字的字根「mani- / manu-」有「手」的意思,其實多益裡許多重要的單字都有「mani-」字根,譬如manual (adj)「手動的」,manual當名詞可做「手冊」解釋,而「製造業」原來是用手工製造,因五manufacture「製造」也有「mani-」,其他還有manicure (n)「做手指甲」、manuscript「手稿」等。

The researcher has been accused of manipulating the statistics in order to achieve the desired results.

(那研究員被指控操控統計數字來達成理想的結果。)

Sanctuary SPA offers a wide range of services including manicure , pedicure, facial and full-body massage.

(Sanctuary SPA提供了修手指甲、腳指甲、作臉和全身按摩的服務。)

句中surplus (n) 做「過剩;盈餘;順差」解釋,相反的deficit (n) 就是「逆差;赤字;虧損」。

People don’t like the idea of raising taxes to reduce the budget deficit .

(人民不喜歡增稅來降低預算赤字。)

最後,這波股匯雙漲的情況是否在2021年持續榮景呢?許多經濟學家或分析師認為是的,台股在2021年持續看好,牛年應該會是名符其實的牛氣衝天的一年。

【多益模擬試題】

1. We have posted ________ job openings on the major job-searching websites.

(A) currently

(B) current

(C) incurring

(D) cured



2. Due to several unforeseen delays, the renowned writer’s manuscript _____________ until next year.

(A) publishes

(B) is published

(C) will not be published

(D) will publish

解析:

1. 正解為(B)。本題為字彙加詞性題,因此要選擇符合句意和空格詞性的字。本題題意為「我們已將____職缺放在主要的找工作的網站。」因此這裡需要一個形容詞,(B)current「目前的」唯符合句意和詞性的選項。(A)「目前地」,(C)「產生」,(D)治療的。

2. 正解為(C)。本題題意為「因一些不可預見的延誤,這位名作家的手稿要到明年才能出版。」屬於文法題,主詞為「手稿」,所以要用被動式be + Vp.p.,而前面語意中提及「不可預見的延遲」,後面也有個時間next year,可想見應是要到明年才能出版,因此會用未來式。選項(C)是符合這兩個條件的答案。

延伸閱讀》疫情衝擊世界經濟 「影響」該用impact或者affect?