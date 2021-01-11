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【英語多益通】求職CV這樣寫，順利年後轉職

▲▼履歷,求職。（圖／取自Pixabay）

▲  履歷。（圖／取自Pixabay）

文／羅伊伶 Janet Lo

2020年剛結束，不少上班族已經開始準備轉職，其實求職時不只履歷會影響企業人資對你的看法，寫在履歷前的Cover letter、又稱CV，也是深入描繪自己為何最適合擔任應徵職務的機會。若是寫得引人入勝，才能引發雇主對你的興趣，讓人想更進一步探索你的履歷表、更加認識你，這也是求職信最主要的功能與目的。

正好在年初轉職時機，來分享幾個超實用的CV英文句型，希望能幫助各位輕鬆寫出漂亮又加分的求職信，得到更多面試機會！

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句型一：Through..., I was able to...
透過……（等經驗），我培養出……的能力。

過去學經歷的詳細內容應該都包含在履歷表中了，因此在求職信中提到的過去經驗只需著重於與應徵職位最相關且最有利的幾個優點來描繪即可，與其採用和履歷表一樣平鋪直述的條列方式，用更有溫度且生動的敘述性寫法來闡述優秀經歷才能激發雇主的好奇心。

NG寫法：
In charge of maintaining contacts with potential clients and promoting book fairs through e-mails.
（負責與潛在客戶保持聯繫和用e-mail宣傳書展。）

建議寫法：
Through constant engagement with our potential clients, I was able to design various promotional online ads that have successfully attracted the clients to attend our book fairs.
（透過與潛在客戶的聯繫互動，我得以設計出各式線上宣傳廣告，成功吸引顧客參加我們的書展。）

through一字也可以改用介係詞by，皆表示「透過」之意，後面接上動名詞片語或名詞片語便可描述相關經歷。I was able to必須接原形動詞，此句後面利用that關係子句修飾先行詞online ads，來描述自己設計的廣告很有成效，明確表達出過去經歷的因果關係與過往成就，馬上能看出此人的潛力與才能。

句型二：I would be well-suited to the _____ position, because…
我非常適合擔任_____職務，因為……。

求職信最重要的內容就是讓雇主知道自己的特色與個性多麼適合此職務，站在雇主的角度，告訴他你能替團隊做出什麼貢獻、為何非得選擇你而不是別人，用這個句型便能表達自己就是此職務的最佳人選。

I would be well-suited to the Sales Assistant position, because I am very flexible to changes, open to any challenging tasks, and good at handling complex administrative works with strong organizational skills.
（我非常適合擔任此業務助理職位，因為我能輕鬆適應變化、喜歡接受具有挑戰性的任務，也有很強的組織能力能夠處理繁瑣的行政工作。）

be well-suited to就是「非常適合……」的意思，此句不用I am well-suited to而是用助動詞would be表達出較委婉謙虛的語氣，才不會給人過於自大的感覺。此例句中幾個常見的履歷表句型如I’m flexible to…（我對於……適應力很強）、I am open to…（我對於……保持開放的態度）、I am good at…（我很擅長……）皆是描寫優點時很好用的句型。

句型三：Although I am a recent university graduate, my... (skill) and… (skill) will make me an excellent…
即使我才剛從大學畢業，我的……（技能）與……（技能）絕對能讓我成為一名優秀的……

若你是剛出社會的新鮮人、工作機會不多，也不需要刻意隱瞞你身為菜鳥的事實或為此道歉，可多加描述自己特有的學習經歷或特殊專長，仍能為應徵加分。

Although I am a recent university graduate, my proven abilities in market trend research and analysis, campaign development and execution will make me an excellent marketing specialist in your company.
（雖然我才剛從大學畢業，但是我公認的市場趨勢研究與分析能力，以及廣告活動研發和執行力，絕對能讓我成為貴公司優秀的行銷專員。）

although為連接詞，表「雖然」之意，功用是引導副詞子句以修飾主要子句，常見的錯誤就是把although與but並用於同一個句子裡，因為中文會說「雖然……但是……」，不過在英文的句子裡，只能用一個連接詞連結兩個句子，but也是連接詞，所以不能與although並用。在此句中的proven一字為形容詞，表示「已被證實的；公認的」，也是多益人資情境的常考單字。

看完了今天的文章，是否已經有辦法掌握這些實用句型呢？讓我們用幾道多益閱讀題來測驗一下你的理解力吧！

【多益模擬試題】

1. The new heart-shaped embroidery painting is _____ to hang in any space, whether it be an office space or a family room.
(A) complex
(B) well-suited
(C) detail-oriented
(D) organized

2. _____ Mr. Miller has already been transferred to the General Affairs Department, he still spends a lot of time assisting in the new marketing campaigns.
(A) Since
(B) Although
(C) Through
(D) During

解析：

1. 正解為(B) well-suited。題意為「心型的刺繡畫適合掛在任何空間。」選項(A)複雜的、(C)著重細節的、(D)有組織性的，皆不符句意，故(B)非常合適的，為正解。

2. 正解為(B) Although。題意為「雖然Miller先生已被轉調到總務部，但他仍然花很多時間在協助新的行銷活動上。」此空格處應為連接詞，因為必須要連接兩個句子，選項(C)與(D)為介係詞，因此非正確選擇。選項(A)與(B)皆為連接詞，(A)既然、(B)雖然，(B)符合題意為正解。

延伸閱讀》英語面試必備句型，讓面試官眼睛一亮、印象深刻

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