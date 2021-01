【英語多益通】紫外線「消毒」英文怎麼說？

文╱吳詩綺

從去年開始,全民為了對抗新冠病毒,凡是帶有「消毒 」、「殺菌」等關鍵字,都成為熱賣商品的必備標籤。首先來認識這些英文單字怎麼說:

1. disinfection (n.) 消毒

英文字首dis表示「相反、反對」,infect (v.)是「傳染、感染」,因此disinfect成為「為……除菌、替……消毒」的動詞,disinfection是名詞。常見用法如disinfect the toilets(給廁所消毒)、disinfect a wound(給傷口消毒)、water disinfection products(淨水消毒產品)。

2. sterilization (n.) 殺菌

源自於動詞sterilize,這個字本身有兩個意思。第一是表示「結紮、使絕育」,例:After having four children, she decided to be sterilized(生了四個孩子之後,她決定去做結紮手術)。第二個意思是「消毒、使無菌」,例:Sterilize the bottles with boiling water(用沸水消毒瓶子)。形容詞是sterile,表示「消過毒的、無菌的」,例:We need a roll of sterile bandage(我們需要一卷消毒繃帶)。

3. sanitization (n.) 消毒、清潔

源自於動詞sanitize,表示「給……消毒、對……進行衛生處理 」。其他相似的字彙包含sanitary (adj.)衛生的、sanitation (n.)公共衛生(設施)、sanity (n.)心智健全等,都是同一拉丁字源,它們都帶有生理、心理健康的意思。sanitize這個動詞更可延伸成「消除過激或令人不快的內容、淨化內容」的意思,例如:a sanitized film(經過淨化處理的影片)。sanitize可以翻成消毒劑,或乾洗手。

提到消毒產品,紫外線燈(ultraviolet light)的相關用具就相當受到民眾青睞。除了網路上流傳著使用紫外線來消毒皮膚、衣服或其他物品的說法;根據新聞報導,上海公車更引進紫外線殺菌消毒,他們直接將整輛公車開進裝滿紫外線燈管的消毒間,透過紫外線來達到消毒目的,並且宣稱透過這個方法,防疫十分鐘就搞定。

A public transport company in Shanghai has deployed ultraviolet (UV) light units to disinfect public buses using less time and manpower . Officials from China's National Health Commission point out that the coronavirus that causes Covid-19 is sensitive to ultraviolet light and heat.

(上海的巴士公司裝置「紫外線消毒車間」,這麼做的目的主要是為了減少消毒公車所需的時間與人力。中國國家衛生健康委員會指出,新冠病毒對紫外線和熱敏感。)

甚至,泰國有所學校裝了紫外線燈光照射的隧道(UV disinfection tunnel),但穿過隧道的不是校車,而是要求學生進校前都得先穿越隧道消毒。

To complete the disinfection process , people had to go through a thermal scanner and clean their hands with sanitizer before walking through the tunnel, according to the college staff.

(根據這所學校職員的說明,這一整套的消毒過程是:你得先走過熱影像儀,接著用消毒劑清潔雙手,然後再穿過(紫外線)隧道。)

但是沒有使用殺菌清潔用品,直接讓皮膚照射紫外線消毒,這樣做安全嗎?是抗疫的好方法嗎?網路流傳曬太陽就可以殺死病毒,是真的嗎?

簡單來說,答案是「No」。紫外線沒那麼簡單,而且還很危險!

The World Health Organization (WHO) has issued a stern warning against people using UV light to sterilize their hands or any other part of their skin.

(世界衛生組織(WHO)已經發出嚴峻警告,千萬不要使用紫外線燈來消毒雙手,或人體任何部位的皮膚。)

Exposing yourself to the sun or temperatures higher than 25°C DOES NOT protect you from COVID-19. You can catch COVID-19, no matter how sunny or hot the weather is. Countries with hot weather have reported cases of COVID-19 .

(暴露在陽光下或者超過25°C 的地方,無法確保你不會感染新冠肺炎。無論太陽多大、天氣多熱,會得病就是會得病。炎熱地區的國家一樣有新冠肺炎確診案例。)

UV is important for getting Vitamin D and keeping us healthy. UV radiation can cause skin irritation and damage your eyes, and too much of it can cause skin cancer or eye cataracts.

(陽光對於維持我們的健康非常重要,人體可通過陽光照射,合成獲得身體所需的維生素D。然而紫外線輻射會造成皮膚刺激以及眼睛傷害,接觸過多的紫外線還會導致皮膚癌或白內障。)

資料來源/世界衛生組織(WHO)

上圖是紫外線指數分級說明,世界衛生組織將紫外線指數(UV Index levels)從0到10進行分級,等級愈高,紫外線輻射更強。紫外線超強時還會超過10級,達到11+以上。因此,我們應該隨時注意紫外線預報,採取必要的保護措施。

