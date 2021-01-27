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【英語多益通】紫外線「消毒」英文怎麼說？

文╱吳詩綺

從去年開始，全民為了對抗新冠病毒，凡是帶有「消毒 」、「殺菌」等關鍵字，都成為熱賣商品的必備標籤。首先來認識這些英文單字怎麼說：

1. disinfection (n.) 消毒

英文字首dis表示「相反、反對」，infect (v.)是「傳染、感染」，因此disinfect成為「為……除菌、替……消毒」的動詞，disinfection是名詞。常見用法如disinfect the toilets（給廁所消毒）、disinfect a wound（給傷口消毒）、water disinfection products（淨水消毒產品）。

2. sterilization (n.) 殺菌

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源自於動詞sterilize，這個字本身有兩個意思。第一是表示「結紮、使絕育」，例：After having four children, she decided to be sterilized（生了四個孩子之後，她決定去做結紮手術）。第二個意思是「消毒、使無菌」，例：Sterilize the bottles with boiling water（用沸水消毒瓶子）。形容詞是sterile，表示「消過毒的、無菌的」，例：We need a roll of sterile bandage（我們需要一卷消毒繃帶）。

3. sanitization (n.) 消毒、清潔

源自於動詞sanitize，表示「給……消毒、對……進行衛生處理 」。其他相似的字彙包含sanitary (adj.)衛生的、sanitation (n.)公共衛生（設施）、sanity (n.)心智健全等，都是同一拉丁字源，它們都帶有生理、心理健康的意思。sanitize這個動詞更可延伸成「消除過激或令人不快的內容、淨化內容」的意思，例如：a sanitized film（經過淨化處理的影片）。sanitize可以翻成消毒劑，或乾洗手。

提到消毒產品，紫外線燈（ultraviolet light）的相關用具就相當受到民眾青睞。除了網路上流傳著使用紫外線來消毒皮膚、衣服或其他物品的說法；根據新聞報導，上海公車更引進紫外線殺菌消毒，他們直接將整輛公車開進裝滿紫外線燈管的消毒間，透過紫外線來達到消毒目的，並且宣稱透過這個方法，防疫十分鐘就搞定。

A public transport company in Shanghai has deployed ultraviolet (UV) light units to disinfect public buses using less time and manpower. Officials from China's National Health Commission point out that the coronavirus that causes Covid-19 is sensitive to ultraviolet light and heat.
（上海的巴士公司裝置「紫外線消毒車間」，這麼做的目的主要是為了減少消毒公車所需的時間與人力。中國國家衛生健康委員會指出，新冠病毒對紫外線和熱敏感。）

甚至，泰國有所學校裝了紫外線燈光照射的隧道（UV disinfection tunnel），但穿過隧道的不是校車，而是要求學生進校前都得先穿越隧道消毒。

To complete the disinfection process, people had to go through a thermal scanner and clean their hands with sanitizer before walking through the tunnel, according to the college staff.
（根據這所學校職員的說明，這一整套的消毒過程是：你得先走過熱影像儀，接著用消毒劑清潔雙手，然後再穿過（紫外線）隧道。）

但是沒有使用殺菌清潔用品，直接讓皮膚照射紫外線消毒，這樣做安全嗎？是抗疫的好方法嗎？網路流傳曬太陽就可以殺死病毒，是真的嗎？

簡單來說，答案是「No」。紫外線沒那麼簡單，而且還很危險！

The World Health Organization (WHO) has issued a stern warning against people using UV light to sterilize their hands or any other part of their skin.
（世界衛生組織（WHO）已經發出嚴峻警告，千萬不要使用紫外線燈來消毒雙手，或人體任何部位的皮膚。）

Exposing yourself to the sun or temperatures higher than 25°C DOES NOT protect you from COVID-19. You can catch COVID-19, no matter how sunny or hot the weather is. Countries with hot weather have reported cases of COVID-19.
（暴露在陽光下或者超過25°C 的地方，無法確保你不會感染新冠肺炎。無論太陽多大、天氣多熱，會得病就是會得病。炎熱地區的國家一樣有新冠肺炎確診案例。）

UV is important for getting Vitamin D and keeping us healthy. UV radiation can cause skin irritation and damage your eyes, and too much of it can cause skin cancer or eye cataracts.
（陽光對於維持我們的健康非常重要，人體可通過陽光照射，合成獲得身體所需的維生素D。然而紫外線輻射會造成皮膚刺激以及眼睛傷害，接觸過多的紫外線還會導致皮膚癌或白內障。）

▲ 資料來源／世界衛生組織（WHO）　圖片來源／BBC News

資料來源／世界衛生組織（WHO）　圖片來源／BBC News

上圖是紫外線指數分級說明，世界衛生組織將紫外線指數（UV Index levels）從0到10進行分級，等級愈高，紫外線輻射更強。紫外線超強時還會超過10級，達到11+以上。因此，我們應該隨時注意紫外線預報，採取必要的保護措施。

延伸閱讀》「社交距離」、「自我隔離」英文怎麼說？從防疫措施學多益

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