【英語多益通】紫外線「消毒」英文怎麼說？

文╱吳詩綺

從去年開始，全民為了對抗新冠病毒，凡是帶有「消毒 」、「殺菌」等關鍵字，都成為熱賣商品的必備標籤。首先來認識這些英文單字怎麼說：

1. disinfection (n.) 消毒

英文字首dis表示「相反、反對」，infect (v.)是「傳染、感染」，因此disinfect成為「為……除菌、替……消毒」的動詞，disinfection是名詞。常見用法如disinfect the toilets（給廁所消毒）、disinfect a wound（給傷口消毒）、water disinfection products（淨水消毒產品）。

2. sterilization (n.) 殺菌

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源自於動詞sterilize，這個字本身有兩個意思。第一是表示「結紮、使絕育」，例：After having four children, she decided to be sterilized（生了四個孩子之後，她決定去做結紮手術）。第二個意思是「消毒、使無菌」，例：Sterilize the bottles with boiling water（用沸水消毒瓶子）。形容詞是sterile，表示「消過毒的、無菌的」，例：We need a roll of sterile bandage（我們需要一卷消毒繃帶）。

3. sanitization (n.) 消毒、清潔

源自於動詞sanitize，表示「給……消毒、對……進行衛生處理 」。其他相似的字彙包含sanitary (adj.)衛生的、sanitation (n.)公共衛生（設施）、sanity (n.)心智健全等，都是同一拉丁字源，它們都帶有生理、心理健康的意思。sanitize這個動詞更可延伸成「消除過激或令人不快的內容、淨化內容」的意思，例如：a sanitized film（經過淨化處理的影片）。sanitize可以翻成消毒劑，或乾洗手。

提到消毒產品，紫外線燈（ultraviolet light）的相關用具就相當受到民眾青睞。除了網路上流傳著使用紫外線來消毒皮膚、衣服或其他物品的說法；根據新聞報導，上海公車更引進紫外線殺菌消毒，他們直接將整輛公車開進裝滿紫外線燈管的消毒間，透過紫外線來達到消毒目的，並且宣稱透過這個方法，防疫十分鐘就搞定。

A public transport company in Shanghai has deployed ultraviolet (UV) light units to disinfect public buses using less time and manpower . Officials from China's National Health Commission point out that the coronavirus that causes Covid-19 is sensitive to ultraviolet light and heat.

（上海的巴士公司裝置「紫外線消毒車間」，這麼做的目的主要是為了減少消毒公車所需的時間與人力。中國國家衛生健康委員會指出，新冠病毒對紫外線和熱敏感。）

甚至，泰國有所學校裝了紫外線燈光照射的隧道（UV disinfection tunnel），但穿過隧道的不是校車，而是要求學生進校前都得先穿越隧道消毒。

To complete the disinfection process , people had to go through a thermal scanner and clean their hands with sanitizer before walking through the tunnel, according to the college staff.

（根據這所學校職員的說明，這一整套的消毒過程是：你得先走過熱影像儀，接著用消毒劑清潔雙手，然後再穿過（紫外線）隧道。）

但是沒有使用殺菌清潔用品，直接讓皮膚照射紫外線消毒，這樣做安全嗎？是抗疫的好方法嗎？網路流傳曬太陽就可以殺死病毒，是真的嗎？

簡單來說，答案是「No」。紫外線沒那麼簡單，而且還很危險！

The World Health Organization (WHO) has issued a stern warning against people using UV light to sterilize their hands or any other part of their skin.

（世界衛生組織（WHO）已經發出嚴峻警告，千萬不要使用紫外線燈來消毒雙手，或人體任何部位的皮膚。）

Exposing yourself to the sun or temperatures higher than 25°C DOES NOT protect you from COVID-19. You can catch COVID-19, no matter how sunny or hot the weather is. Countries with hot weather have reported cases of COVID-19 .

（暴露在陽光下或者超過25°C 的地方，無法確保你不會感染新冠肺炎。無論太陽多大、天氣多熱，會得病就是會得病。炎熱地區的國家一樣有新冠肺炎確診案例。）

UV is important for getting Vitamin D and keeping us healthy. UV radiation can cause skin irritation and damage your eyes, and too much of it can cause skin cancer or eye cataracts.

（陽光對於維持我們的健康非常重要，人體可通過陽光照射，合成獲得身體所需的維生素D。然而紫外線輻射會造成皮膚刺激以及眼睛傷害，接觸過多的紫外線還會導致皮膚癌或白內障。）

資料來源／世界衛生組織（WHO） 圖片來源／BBC News

上圖是紫外線指數分級說明，世界衛生組織將紫外線指數（UV Index levels）從0到10進行分級，等級愈高，紫外線輻射更強。紫外線超強時還會超過10級，達到11+以上。因此，我們應該隨時注意紫外線預報，採取必要的保護措施。

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