翁山蘇姬曾奪諾貝爾和平獎！洛興雅事件折損光環　再遭政變被捕

▲翁山蘇姬是緬甸獨立英雄翁山將軍（Aung San）之女。（圖／路透）

文／中央社緬甸首都奈比多1日綜合外電報導

緬甸實質領袖翁山蘇姬和多位政府高層今晨突遭軍方拘捕。曾享譽國際的人權領袖翁山蘇姬，因漠視緬甸軍方對少數族裔洛興雅人的暴行，在西方的聲望已大不如前。

翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）是緬甸獨立英雄翁山將軍（Aung San）之女，出生於1945年。翁山蘇姬2歲那年父親遇刺身亡，1948年緬甸脫離英國殖民獨立。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，翁山蘇姬因爭取人權而放棄自由，挑戰統治緬甸數十年的軍方將領，一度被視為人權燈塔。1991年，遭軟禁中的翁山蘇姬獲頒諾貝爾和平獎殊榮，被譽為「無權者力量的傑出典範」。

▲翁山蘇姬2015年與緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）握手致意。（圖／路透）

翁山蘇姬從1989年到2010年，有將近15年時間都遭到居家軟禁。

2015年11月，翁山蘇姬在緬甸25年來的第一場公開競選中帶領「全國民主聯盟」（National League for Democracy）贏得壓倒性勝利。因翁山蘇姬的孩子為外國公民，遭緬甸憲法禁止出任總統，但現年75歲的翁山蘇姬仍普遍被視為實質領袖。

但BBC批評，自從翁山蘇姬擔任緬甸國務資政以來，她對待以穆斯林為主的少數族裔洛興雅人（Rohingya ）的方式，讓外界看清她的領導風格。

2017年，緬甸若開邦（Rakhine）警察局遭遇致命攻擊，引來軍方強力鎮壓，數以十萬計的洛興雅人因而被迫逃往鄰國孟加拉。

▲ 洛興雅族婦女抱著死去孩子哭泣。（圖／路透社）

先前力挺翁山蘇姬的國際人士紛紛指控她不願譴責仍大權在握的軍方或承認國內暴行，對強暴、謀殺和可能的種族滅絕情事視若無睹而不加阻止。

原本外界還認為翁山蘇姬是位務實的政治家，試著治理種族多元、擁有複雜歷史的緬甸，但2019年她在荷蘭海牙國際法庭就洛興雅事件舉行的聽證會上，替緬甸軍方所為辯護，被視為壓倒她僅存國際聲望的最後一根稻草。

緬甸人主要信仰為佛教，對少數族裔洛興雅人多不大同情，而在家鄉被尊稱為「女士」的翁山蘇姬，依然深獲緬甸人民愛戴。

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