快訊／緬甸軍方宣布進入緊急狀態！　權力移交國防軍總司令

▲緬甸國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)。(圖/路透)



記者詹雅婷/綜合報導

緬甸軍方1日發布最新聲明,依據憲法條款,實施為期一年的緊急狀態。

路透駐地記者透過推特說明,軍方稍早透過軍事頻道宣布此一消息,由軍方支持的副總統成為緬甸代理總統,並將所有權力移交現任緬甸國防軍三軍總司令敏昂來(Min Aung Hlaing)。

Military/ Tadmadaw announced on military channel that military-backed VP is the acting president of #Myanmar and transferring all power to Commander in Chief Min Aung Hlaing for one year of “STATE OF EMERGENCY” #myanmar #coup