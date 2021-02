緬甸爆政變軍方多地抓人！官媒噤聲網路中斷　士兵包圍仰光市政廳

▲緬甸國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)台灣時間1日驚傳被捕。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

緬甸疑似發生軍事政變,總統溫敏、國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)等多名執政黨高層均已於清晨遭到逮捕。依據當地目擊者的說法,仰光市市政廳外圍已被部隊包圍,10多名士兵站在市政廳大樓前方,數輛軍用卡車及貨車都停在附近。

綜合路透、半島電視台等外媒報導,緬甸新任聯邦議會議員1日正式就職,但在此之際,各州及多地的政治人物及民運人士均被拘留,不但行動網路中斷,官方媒體也因技術問題暫時停播。國營的緬甸廣播電視台(Myanmar Radio and Television)稍早透過臉書證實,「由於出現通訊問題,我們謹此通知,電視台及電台的常規節目無法播送。」

Large internet outage in Myanmar amid possible military coup d'état. Outage began at 20:40 UTC (5:10am local).



Data from @Internetintel and @kentikinc shown below: pic.twitter.com/lto8yzmgLR — Doug Madory (@DougMadory) February 1, 2021

半島電視台記者福爾(Ali Fowle)坦言,「這確實感覺像是軍事接管的開始。」執政黨全國民主聯盟(NLD)發言人苗紐(Myo Nyunt)稍早也說,翁山蘇姬等人是在當地1日清晨被帶走,有鑑於眼前情勢發展,「我們不得不假設軍方正在發動政變。

Please take care every one in Myanmar. Currently only people from Yangon can connect wifi . Please save battery in case they cut off even electricity pic.twitter.com/S3OQRLs7f6 — myet chal (@myet_chal) February 1, 2021



路透引述目擊者的說法指出,仰光市政廳外圍已被包圍,10多名士兵站在大樓前方,數輛軍用卡車及貨車都停在附近。

翁山蘇姬所屬的執政黨全國民主聯盟在去年11月以壓倒性勝利贏得大選,但軍方在沒有證據的情況下,認定選舉出現舞弊行為。