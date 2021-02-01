駁斥10萬劑輝瑞疫苗抵台！陳時中：錯誤訊息會干擾談判

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今上午10點半臨時召開記者會澄清昨晚間傳出的十萬計輝瑞疫苗將抵台，指揮官陳時中表示，全世界都需要疫苗，會透過各種管道努力，但該篇媒體報導會造成誤解，今天交通部召開會議是本來就在計畫中，也不用把這兩件事情連載一起。他也強調，錯誤訊息會干擾談判。

陳時中表示，該報僅擷取部分內容進行報導，後續將由法制組研議，截至目前，指揮中心尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵臺資訊，一旦確定可獲得疫苗數量及進口期程，將依據傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）訂定的實施對象優先順序及疫情進展，對外公布接種作業執行方案。

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指揮中心表示，另為因應不同冷鏈物流需求COVID-19疫苗進口作業，已在去（109）年12月下旬積極規劃部署疫苗相關措施，交通部民航局亦邀集跨部會、航空站及航空公司等單位，共同協商部署，盼經由各單位的協力，屆時能讓抵臺的疫苗能以最有效迅速的流程，安全冷運至國內冷儲物流中心。

陳時中強調，今天看到媒體報導，早上看新聞一直在傳，想說再晚一點，恐怕以訛傳訛會變多，澄清會事倍功半，所以緊急開記者會，任何相關疫苗報導，目前世界疫苗供應混亂，如果有太多不正確訊息，也會干擾談判力道。

