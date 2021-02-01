開幕才半個月…台中「3P秀」夜店再登版面！酒客打到店外　警秒制止

記者李忠憲／台中報導

台中夜店「Super House」開幕以來時常登上媒體版面，先是因2名金絲貓（白俄羅斯籍）女舞者與男舞者做出3P性愛動作遭法辦，接著又有爆乳妹牽草泥馬登場，被質疑違反動保法。然而，安分不到1個月，1日凌晨3時又爆發酒客衝突，2派人馬先是在店內爭執後，一路吵到店外，甚至動手打了起來。警方獲報到場後，噴灑辣椒水，才制止這場鬧劇。

▲台中夜店「Super House」再爆酒客衝突，警方到場制止。圖為夜店內部裝潢。（資料照／民眾提供）

警方表示，1日3時許接獲報案，稱該夜店有民眾打架鬧事，到場後發現雙方人馬在店外互嗆，甚至不斷拉扯，為避免衝突，警方立刻噴灑辣椒水將雙方分開，才順利制止這場衝突。

警方調查，雙方人馬因店內燈光昏暗，誤以為對方在找碴，一路鬧到店外後，才發現是認識的朋友，而衝突也在支援警力尚未到場前就已散開，警方因此認為並未構成管束要件。

台中夜店「Super House」1月10日試營運期間，找來2名金絲貓和1名男舞者，而3人為炒熱氣氛，竟在舞台上做出3P性愛動作引來警方取締，但沒想到金絲貓退場後，卻來了隻草泥馬。業者1月15日又找來爆乳妹牽著草泥馬進場，也因此被質疑違反動保法，還驚動了動保處前往稽查。豈料，1月16日正式開幕迄今才半個月時間，卻又因酒客衝突案件登上媒體版面，勢必又會引起各界關注。

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