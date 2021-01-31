立委陳亭妃、市議員陳怡珍　疫情寒冬中獻大愛

▲立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍及議長郭信良等人，連續10年結合各界愛心做公益，特地於北區服務處共同舉辦2021愛在台南寒冬送暖過好年關懷弱勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍及議長郭信良等人，連續10年結合各界愛心做公益，今年遭遇肺炎疫情影響也不停歇，31日特地於北區服務處共同舉辦2021愛在台南寒冬送暖過好年關懷弱勢活動。

今年甚至擴大舉辦，包含東區、南區、永康區都有發放物資點；財團法人陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、社團法人台灣省會計師公會、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品有限公司、府城國際同濟會、大安橡膠實業有限公司等單位全都熱心贊助。

台灣省會計師公會特地捐贈1000包白米給低收入戶，由南區辦公室主委吳岳峰率隊到場協助發放；培珍慈善基金會董事長潘仁德、府城國際同濟會鄭文翔會長亦親自到場致意。現場除了發送由特製環保袋裝的白米、玉米粒罐頭、精鹽、醬油、沙拉油、衛生紙、統一麵、乾拌麵等民生物資之外，還贈送Ｑ版牛轉乾坤春聯，期望能將愛心傳達給每個角落，讓弱勢朋友們能夠溫暖開心迎新年。

陳亭妃委員表示，自己服務處已連續10年結合各界愛心做公益，尤其去年一整年因遭遇新冠肺炎疫情，全球壟罩在死傷攀升、經濟蕭條的陰影之下，弱勢朋友更需要外界挹注溫暖。因此在農曆過年前發送民生物資給安南區、北區、中西區列冊之低收入戶，共計約2200戶。除了自身投入之外，也感謝各界熱情相助，把資源轉化為實質關懷照顧弱勢族群的力量。

陳怡珍議員則指出，這一年大家都不好過，弱勢朋友更加需要社會的關懷與愛心，希望今日此舉能達到拋磚引玉的目的，帶領更多人共同關懷弱勢族群，飽食過好年。

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