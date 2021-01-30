部桃群聚首例死亡！護理師婆婆「確診當晚過世」　一家七口6染疫

記者柯沛辰／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染擴散，出現首例死亡！日前確診的護理師（案863）傳染給同住的丈夫、2個女兒、公婆等5人，其中婆婆（案907）29日確診當晚過世，現在一家7口壓力很大，僅剩護理師的姊姊尚未染疫，採檢仍陰性。

中央流行疫情指揮中心30日表示，今天新增4起本土案例，其中3例是染疫護理師（案863）的家人，而婆婆（案907）29日確診後就過世。指揮官陳時中透露，案907本身有慢性腎病、糖尿病、高血壓及心臟病等多重病史，所以這次感染後，引起器官衰竭，不幸過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲案863一家七口，已有6人染疫；點圖可放大。（圖／指揮中心）

陳時中指出，案907在1月18日採檢陰性後居家隔離，1月28日出現食慾不振、倦怠及發燒等症狀，29日仍未改善，且持續有咳嗽、呼吸困難症狀，經安排採檢發現是陽性，不料當天深夜11點58分隨即過世。

陳時中研判，案907、909、910是同時染疫，只是先前針對前兩者（公婆）採檢時未檢出。如今案907不幸逝世，他坦言心情沉重，也深感惋惜，「當然不希望有人死亡」。不過，案907家屬有提早做好心理準備，所以也簽署了DNR，沒有再進一步急救。

▲一家七口全在醫院隔離照顧中。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中指出，目前一家7口已有6人染疫，一家人壓力非常大，已全數在醫院隔離，剩染疫護理師（案863）的姊姊、案907的女兒未染疫，「她非常負責照顧案907，現在檢驗還是陰性，考慮到她染疫風險高，所以仍安置在醫院隔離。」

至於案907是否火化？陳時中回應，會儘速火化，但仍得待相關相驗程序完成，再依據第五類傳染病防治法流程處理，只是案907是在另一間醫院過世，加上家人全都在醫院隔離中，所以後續事宜將由部桃協助。

事實上，距離上一次出現死亡個案，已經時隔265天，當時40多歲男子（案197）與太太赴美探親，去年3月24確診、5月10日死亡。

不過，陳時中仍信心喊話，「台灣死亡數還算低的，台灣醫療照顧算是好的」。