「居家檢疫」外出大開罰！一口氣查扣10筆土地5間房、限制出境24人

▲為打造防疫無死角，行政執行署全國13分署同步強力執行滯欠防疫案件罰鍰。（圖／法務部行政執行署提供）

記者黃宥寧／台北報導

為落實政府防疫政策，確保防疫無缺口，法務部行政執行署及全國13分署28日實施「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，兵分62處所現場執行，對於違反防疫規定拒繳罰鍰的違規者強制執行，包括查封土地10筆、建物5間、汽車4輛、機車1部、限制出境24人，充分展現政府執法的態度與決心。

行政執行署表示，專案實施期間，對外籍人士或台商返台及有多次入出境人士，移送金額逾10萬元之案件且符合限制出境要件者，依法予以限制出境，以免藉由出境逃避繳納罰鍰；對本國人之案件，積極調查義務人之各項財產資料，執行義務人之存款、股票、薪資財產等，並至義務人住居所在地現場執行，包括查封動產及不動產等。另外，必要時亦會限制出境或向法院聲請拘提、管收。

專案同步實施日，成果豐碩。台北分署執行1位美籍義務人，為美語補習班老師，因違反居家檢疫規定遭裁罰20萬元，執行人員於1月28日至其家中積極勸說，並向其分析利害關係，終促使其辦理分期繳納；士林分署執行周姓義務人，自國外入境後，違反居家檢疫規定到涮涮鍋用餐，遭裁罰10萬未繳，當執行人員1月27日到現場查封房屋，立即繳清欠款。

新竹分署執行1件去年10月自美搭機返台年僅23歲女子，因違反居家檢疫規定遭裁罰10萬元，執行人員於現場訪查時會晤其父親，家人聽聞此事後旋即代為繳清。

高雄分署執行1位林姓義務人，違反居家檢疫規定，凌晨5點跑到餐廳和友人聚餐，遭裁罰15萬未繳，執行人員直接將他的車子查扣、拖回。

花蓮分署則對1位去年9月間自澳門返台的江姓民眾，因違反居家檢疫規定遭裁罰10萬元，已對其祭出限制出境及出海處分，將向法院聲請拘提。

泰國限定口味

北市超商刀客「見頸即殺」...45度由上往下刺脖 懊悔：我成長了

女全裸大鬧World Gym踹教練 嗆「警察一大堆在追我」下場曝光

充電車位惹議！特斯拉車主惡搞油電車成「獨角獸」 結局大逆轉