印度神童預言2月有災難　命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

▲全球有220萬人死於新冠肺炎。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

精準預言新冠肺炎疫情，而爆紅的印度14歲少年阿南德（Abhigya Anand），曾預告2021年2月受到六星連珠影響，恐怕會發生驚人的災難。翻開農民曆，「黃帝地母經」某一段話指出「辛丑年，高低甚可憐，人民留一半，快活好桑田」，對此，命理師林正義預測，今年死亡率高，全球人民恐只剩下一半。

資深媒體人王瑞德在節目《驚爆新聞線》指出，110農曆年暗藏三大凶兆，暗示「動物性疾病持續肆虐」、「人口大規模減少」、「全球人數大量死亡」，讓人捏把冷汗。林正義解釋，「人民留一半」代表今年牛年疫情會比去年嚴重，「已經是很保守的預測，可能連一半都會有問題。」

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林正義分析，辛丑年「等於天地在洗牌」，天干地支則是「赤奮」、「重光」，意即要打掉重練，人類的文明可能會被毀掉，但物極必反，人類面臨重新來的局面。一片恐慌之中，林正義也給予正能量，「通常在秋冬以後，災難會漸漸解除！」

▲林正義直言：死一半人是很保守的說法！（圖／翻攝驚爆新聞線）



不過，命理師江柏樂直言卻持不同看法，「人百分之百不可能死一半」，辛丑年的「丑」在五行屬土，反而疾呼恐有大地震，或是「爆炸、山崩土石流」發生；辛在五行屬「金」，擔心會有飛機、輪船、貨輪及金屬類的東西會發生爆炸，火車也可能有劫難。

對於新冠肺炎疫情何時才能緩解？江伯樂卜卦後，預期農曆6月後，疫情會慢慢降低，航空業也能慢慢能通航。至於印度神童提出的「6星連珠」的預言，江伯樂認為，「六種力量的加乘，所以會有極端的好，或極端的壞。」