家庭火災榜首是它！爐火烹調不慎最常見　謹記「人離火熄」

▲爐火烹調用火不慎最常引起火災。（圖／台灣東縣下人府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

年節將近，民眾採買年貨烹煮迎新年，縣民居家烹調亦隨時注意用火、用瓦斯的安全，務必謹記『人離火熄』，避免造成災害，大家平安過好年。



台東縣消防局根據分析火災發生原因前三名，除常見的電線走火外，因『爐火烹調不慎』造成的火災，常占據火災發生原因的排行榜，可見由『爐火烹調不慎』在日常生活中也很常見， 25日台東縣關山鎮里壠里發生一件因烹煮食物忘記關閉爐火而造成起火的案例，讓我們不得不更加注意。





消防局在此呼籲民眾，若於廚房烹煮食物，應遵守『人離火熄』的原則，火源使用完畢立即關閉；另煮食使用『瓦斯』也要遵守以下安全事項：

一、檢查瓦斯桶是否逾期，是否有認可標示。

二、瓦斯桶與爐具宜保持距離，桶裝瓦斯避免放置於日光下。

三、瓦斯桶不可以橫放。

四、使用後及就寢前應確實關閉瓦斯開關。

五、與瓦斯業者簽訂液化石油氣定型化契約。



春節將近，台東縣消防局會持續守護大家的安全，也再次提醒縣民居家烹調亦隨時注意用火、用瓦斯的安全，不要因為覺得出門時間短，圖一時方便而給家裡留下隱患，謹記『人離火熄』讓您煮得開心、吃的安心。

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