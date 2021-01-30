快訊／驚人黑煙竄天際　彰化鹿港廢電器回收場大火

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮楊厝巷1處電器廢棄物回收場下午發生火警，伴隨漫天熊熊的黑煙直衝雲霄，畫面相當驚悚嚇人，由於起火地點緊鄰住宅區，彰化縣消防局據報後，不敢大意，由第三大隊長施順仁指揮，火速出動8輛消防車、1輛救護車、21名消防人員前往，在30分鐘內將火撲滅，燃燒面積約200平方公尺，所幸無人員傷亡。

▲鹿港1處廢棄電器回收場大火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲ 鹿港1處廢棄電器回收場大火。（圖／彰化踢爆網提供）

▲消防局第三大隊緊急滅火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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