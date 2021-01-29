氣炸鍋抽查！3件擅自更換零件、1件溫升超標恐釀火災





▲消基會抽查市售氣炸鍋。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

近年氣炸鍋深受小家庭喜愛，屢屢成為各通路銷售天王，號稱「無油」即可創造出與炸物相似的酥脆口感。消基會近期針對市售氣炸鍋進行查核，109年6月間購買10件樣品進行檢測，檢測結果「品質項目」計有1件不符合規定、「重要零組件比對」計有3件不符合規定、「中文標示」計有3件不符合規定。

調查結果顯示，山水SANSUI氣炸鍋不符合「品質項目」，該商品後方空間溫升超過標準規定，可能會造成周遭物品損壞或進而因高溫產生危害。標準檢驗局將依「商品檢驗法」第42條第1款規定廢止其商品驗證登錄，並依第63條之1規定通知業者限期回收或改正，違者將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

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▲山水SANSUI氣炸鍋後方空間溫升超過標準規定，可能會造成周遭物品損壞或進而因高溫產生危害。（圖／消基會提供）

另，FU-TURE AirFryer渦輪氣炸鍋、鍋寶數位觸控健康氣炸鍋、Glolux 6666健康氣炸鍋等3件則出現「重要零組件比對」不符之商品，重要零組件與原申請驗證登錄資料有差異，標準檢驗局將依「商品檢驗法」第40條第1項規定要求業者補辦申請核准，違者將廢止其商品驗證登錄。

至於Massey 4L智能無油煙氣炸鍋、鍋寶 數位觸控健康氣炸鍋、ARLINK 健康免油氣炸鍋則不符合「中文標示」規定，標準檢驗局將依「商品檢驗法」第59條規定通知業者限期改正，若屆期未改正者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

▲3款氣炸鍋擅自更換零件。（圖／消基會提供）

消基會建議消費者，選購及使用「氣炸鍋」時應購買有貼附「商品檢驗標識」（圖例如： 或 ）之商品；選購時檢視廠商名稱、地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚並檢查是否附有使用說明書。

另外，也須檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

▲3款氣炸鍋則不符合「中文標示」規定。（圖／消基會提供）

至於使用氣炸鍋時，應保持室內通風，打開排油煙機將產生之油煙排至室外。氣炸鍋之消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。如需使用電源線組，應注意氣炸鍋之消耗電功率（瓦特數W），勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，易引起電線絕緣破壞，造成電線短路、起火。

針對業者，消基會也呼籲，氣炸鍋列屬應施檢驗範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益及安全。對於市場上流通之商品，標準檢驗局每年度均訂有市場檢查計畫，針對具危害高風險應施檢驗商品執行市場購樣檢驗，倘發現該類商品不合格時，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

