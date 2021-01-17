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屏東愛文芒果主產地傳要「種電」　果農組自救會捍衛生計權

▲屏東縣枋寮、枋山承租北勢寮率芒溪、土文溪栽種芒果的果農組自救會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣枋寮、枋山承租北勢寮率芒溪、土文溪栽種芒果的果農組自救會捍衛生計。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有光電業者向屏東縣政府申請在枋寮鄉率芒溪、土文溪溪床種電，必須砍除當地出名的芒果，影響到超過百戶果農生計，引起果農不滿，16日組成自救會，縣府派員了解，表示縣府還未核准，但果農表示一定要團結一致，否則屏東的特產愛文芒果恐將成絕響。

▲屏東縣枋寮、枋山承租北勢寮率芒溪、土文溪栽種芒果的果農組自救會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼簽到、懸掛白布條抗議。

▲屏東縣枋寮、枋山承租北勢寮率芒溪、土文溪栽種芒果的果農組自救會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

歲末年終，寒流來襲，枋寮、枋山鄉農民為了愛文芒果未來及生計，昨天在慈天宮大廟前成立自救會。

▲屏東縣枋寮、枋山承租北勢寮率芒溪、土文溪栽種芒果的果農組自救會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼蘇清泉、立委莊瑞雄服務處人員也到場關心。

▲屏東縣枋寮、枋山承租北勢寮率芒溪、土文溪栽種芒果的果農組自救會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、立委莊瑞雄服務處人員、枋寮鄉民代表林文央對此相當關心，並到場聲援、了解。

據悉，枋寮、枋山鄉果農向政府承租北勢寮率芒溪、土文溪栽種愛文芒果，不少已超過30年，也打響屏東縣愛文芒果的名氣，有光電業者計畫在這兩條溪床床等處施作太陽能板進行種電，向縣府提出申請，果農擔心屆時將砍除現有的芒果樹，不止生計受影響，屏東愛文芒果名號恐也將成絕響。

據了解，受影響的果農粗估超過100人，影響面積約有300公頃，以每公頃500萬元計算，年產值有15億元，果農為捍衛生存權及愛文芒果的名號，因此組成自救會，蘇清泉、林文央也表明一定跟所有農民朋友站在一起，捍衛他們的耕作生存權。

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