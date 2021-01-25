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下屆屏東縣長選戰暖身　蘇清泉率先開生育補助3支票

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉關懷霧台鄉原民長輩提出生育補助等3項競選政見 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉關懷霧台鄉關懷原民長輩健康，提出生育補助等3項政見 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

距下屆縣市長選舉還有兩年多，不僅有意參選的現任民進黨立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄勤跑基層爭取黨內初選出線，另一位目前涉案在押的蘇震清也派服務團隊繼續深耕基層，並未放棄一線希望，而表態參選的國民黨籍蘇清泉則率先提出生育補助等3項政策，爭取縣民支持。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉日前到霧台鄉關懷原住民長輩健康，對他們開出"提高生育率、就業率、節約開支─不亂煙火，少辦大型活動等政見，引起原民長輩共鳴。

蘇清泉表示，提昇就業率必須引進大企業到屏東投資，增加就業機會，大企業家最欠缺的是土地，屏東有的是土地，當他們設廠後人才就進來，工作機會也多了，尤其是大企業科技園區的設置，最易形成聚焦、吸盤作用；以東港安泰醫院來說，當初開辦時僅有50床，現已增為700床，醫師由6人現為160位醫師，

他說，另外提高生育率，屏東縣的人口一年一年的往下掉，目前在跌破80萬人的關卡，現在的現況是出生的人比不上死亡的人，因此他推出「366政策」，就是每生一個小孩給與3萬元的獎勵金，從1歲到6歲，每個小孩每月育嬰補助6000元，補助6年，生兩個就是1萬2000元，若鄉鎮公所有補助也往上加，中央有補助也往上加。

蘇清泉指出，政府的經費來自民眾納稅血汙錢，不要亂花，「一天到晚放煙火辦活動」，這些爆竹都是從國外進口，包括印尼、大陸、菲律賓，放煙火只會造成空氣污染，煙火放一放，錢就飛了，煙火應該在重大節目放就好，大型無義意活動少辦，把這些省下來的錢用在需要的地方。

蘇清泉強調，醫師不只為病人把脈，更為縣政把脈，該3項政策，也是屏東縣民的共識，懇請縣民支持讓一位真正有理念會作事的人出來擔任縣長。

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