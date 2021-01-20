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全家超商限量版「玉子鰻魚飯」佛心價　屏東老字號企業供應

▲屏榮實業有限公司供應全家超商「玉子鰻魚飯」每份159元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏榮實業有限公司供應全家超商「玉子鰻魚飯」每份159元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣老牌生產蒲燒鰻的屏榮實業股份有限公司，1月在全家上架限量推出「玉子鰻魚飯」，特製醬香炊飯淋上蒲燒鰻魚醬，口口濃郁滿足，限量10萬份，以159元佛心價，讓台灣消費者也能以便宜價格吃到高檔的鰻魚飯。

▲屏榮實業有限公司供應全家超商「玉子鰻魚飯」每份159元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼蘇清泉（左二）率服務團隊參訪屏榮實有限公司。

▲屏榮實業有限公司供應全家超商「玉子鰻魚飯」每份159元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

立法院顧問蘇清泉率服務團隊曾煜超、林育先拜訪在屏東深耕超過50年的屏榮實業集團，由集團第三代吳榮峰副總經理及團隊接待，詳細介紹屏榮實業的沿革及目前事業版圖。

▲屏榮實業有限公司供應全家超商「玉子鰻魚飯」每份159元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼屏榮公司玉子鰻魚飯。

▲屏榮實業有限公司供應全家超商「玉子鰻魚飯」每份159元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏榮實業股份有限公司於1970創立，創辦人已故吳水成先生是台灣養鰻事業先行者，當年他從台電公司退休後，投身於鰻魚養殖的研究，精通日文的他在自行研讀了飼養鰻鱉書籍，再向專家請教學習後，選擇在屏東地區研究發展鰻魚養殖技術。

當時台灣對於鰻魚養殖仍一無所知，甚至不知道鰻魚的可貴，在他不斷試驗研發後，終於培育成功，開展養鰻事業，開創屏榮公司延續鰻魚事業，由養殖起步、活鰻外銷，再轉型成白燒鰻製作及蒲燒鰻的加工製造，一步步使屏榮公司的腳步更加穩健。

第二代屏榮總經理吳宏哲以忐忑的心情接下父親的事業，卻面臨著鰻魚產業的瓶頸，但他始終秉持著父親踏實、全力以赴的精神，朝多元化的經營目標，積極建立自己的品牌，開拓市場，帶領所有員工讓屏榮走向另一個高峰。

屏榮實業先以鰻魚加工外銷日本、東南亞、美等地，陸續在海外成立調理及常溫食品廠，並在台灣與全家便利商店結盟於桃園大溪生產鮮食產品，打出屏榮蒲燒鰻及華菓堂伴手禮專賣店，開創最美味的食品，由於通過各項認證，安全、安心，更可確立追蹤流程，以國際標準製作提供最佳品質外銷至日本。

今年1月，挑選高品質日本品種鰻魚，肉質軟嫩鮮甜、無土味，以火烤、清蒸、蒲燒三段式熟化燒製，限量推出「玉子鰻魚飯」，在全家便切店上架，讓台灣消費者也能品嘗到美味的蒲燒鰻飯。

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