無痛減痛大腸鏡檢查補助弱勢　嘉義縣市7醫院響應

▲嘉義縣推弱勢無痛(減痛)大腸鏡檢查補助 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣推無痛(減痛)大腸鏡檢查補助，針對大腸癌篩檢異常弱勢族群提供免費補助，嘉義縣市7家醫院響應參與，衛生局呼籲鄉親除每2年1次定期接受大腸癌篩檢，異常追蹤確診不容忽視。

大腸癌連續13年蟬聯發生率最高的癌症，每年約有1萬5千多人罹患大腸癌、6千人死於大腸癌，國民健康署提供50至74歲2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查；是目前國際認可，早期大腸癌篩檢最有效的方式，調查顯示糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每22人就有1人為大腸癌，即早進行大腸鏡檢查確診，才能搶奪治療先機。

衛生局表示，許多民眾畏懼大腸鏡檢查的疼痛不適，經常延遲或拒絕檢查，而延誤確診時機，｢無痛大腸鏡｣檢查，經由醫師靜脈注射麻醉藥物，可免除檢查過程中的緊張與不舒服。

因此，嘉義縣特針對大腸癌篩檢異常弱勢族群提供免費｢無痛大腸鏡｣檢查，招募嘉義縣長庚、慈濟、朴醫、嘉基、聖馬、部嘉、嘉榮等7家醫院響應參與，鼓勵糞便潛血檢查結果陽性者及早檢查確診，爭取黃金發現期。

衛生局代理局長趙紋華說，國健署補助50至74歲2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查，是早期大腸癌篩檢最有效的方式，民眾可攜帶健保卡至3+1行動醫療服務點或各鄉鎮衛生所列車索取採便管，為方便上班族朋友，衛生所也利用夜間、假日於村里設站提供服務，提醒鄉親善加利用，定期接受篩檢，才能常保健康。

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