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男友沒工作「錢卻花不完」！　她驚覺不對勁…網見亮點：幹嘛上班

▲▼滑手機、男友、老公、低頭族。（圖／記者許力方攝）

▲男友靠投資，不用工作戶頭也有花不完的錢。非當事人。（示意圖／記者許力方攝）

記者黃可昀／綜合報導

34歲男友沒工作，卻有本錢每個月花6萬出去吃喝玩樂，不禁讓人好奇帳戶裡到底有多少存款？一名女子表示，他男友這1年來都沒工作，「正在花老本儲蓄」，最近還迷上股票投資，每個月花上萬元買書研究，「一開始我覺得正常，後來越來越覺得怪異。」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，男友今年34歲，已經將近1年沒工作，最近迷上股票、投資，從早到晚都待在書桌前研究投資方法，「他最愛看的書是巴菲特、比爾蓋茲、股票，還有一些有的沒的」，連對方家人都有點看不下去，苦勸他去找一份穩定工作，但男友聽了都無動於衷，繼續沉浸在投資的世界中。

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▲▼FinTech,股災,投資人。（圖／Pexels）

▲投資確實有可能變成收入來源。（示意圖／Pexels）

雖然男友沒有收入，至少戶頭裡還有積蓄可以先頂著，「他一個月開銷基本上6萬元左右，加上我們出去吃喝玩樂」，男友還特別喜歡名牌精品，不久前才買了一條破萬元的圍巾，「他的行頭加一加大約40萬元吧？估計」，起初原PO還不覺得不對勁，但隨著時間一天天過去，男友依舊沒有要找工作的打算，戶頭卻源源不絕一直有錢花，「你們怎麼看呢？」

網友回應，「基本開銷6萬，連續一年不用工作積蓄也花不完，代表股票買很多，不用工作也能有錢賺，幹嘛還要出去找工作」、「如果他有錢有本事就好啦！沒跟你要到錢都好」、「股票會玩的話的確不用上班了」、「真的蠻多有錢人都在家，看起來閒閒沒事幹，整天沒事看股票而已。」

ET快訊
要求公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期
男友沒工作錢卻花不完　網見亮點：幹嘛上班
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