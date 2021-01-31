孩子「分離焦慮」家長反應是關鍵！最忌諱「強迫分離」

▲陪孩子面對分離焦慮，大人的反應是關鍵。（示意圖／Photo by Zahra Amiri on Unsplash）

文／王意中

摘自／寶瓶文化《覺察孩子的焦慮危機》

「你能不能不要再哭了？趕快進教室！太陽那麼大，你一直站在這裡很熱的。我們趕快進教室，放學時，媽媽就會來接你了。」不管瑪莉老師怎麼苦口婆心地勸說，小蓮依然一直在哭。

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「我要回家！我要回家！⋯⋯老師，我可以回家嗎？我媽媽什麼時候會來？我要找媽媽，我不要上學。我要回家⋯⋯」

「你都已經來到學校了，還在說不要上學，真的別鬧了。快點，其他小朋友都在教室裡面了，趕快進去。進去之後，老師多拿一些點心給你好不好？今天上課很好玩的。」

瑪莉老師軟硬兼施，但小蓮始終不為所動。「搞什麼鬼，只是上個幼兒園，哭了老半天。班上還有那麼多小朋友需要照顧，你不進教室，我怎麼上課。不如請假別來算了。」瑪莉老師嘴巴嘀咕著。

小蓮聽了這些話，繼續放聲大哭。瑪莉老師已經受不了了，「我的耐心也是有限的，如果你再不進來，就在這邊站著，我不管你了。都已經中班了，還長不大？」

瑪莉老師說完，作勢轉身就走，但小蓮只是繼續站在原地，並且愈哭愈淒厲，完全沒有要跟著進教室的跡象。顯然，這招對小蓮來說一點作用都沒有。

無法順利地讓小蓮進教室，讓瑪莉老師十分懊惱，心想：「早知道就不要讓小蓮的媽媽那麼快離開了。直接幫孩子請假，把她帶回家，就不會有這些煩惱⋯⋯」

而現在自己和小蓮都站在幼兒園門口曬太陽，瑪莉老師實在不知如何是好。孩子有分離焦慮，怎麼辦？

分離焦慮的核心概念

「分離焦慮」的定義是：當主要照顧者（例如媽媽、保母、奶奶、外婆等）離開孩子的視線時，孩子很明顯地出現焦慮反應，並且持續很長一段時間。

這牽涉到孩子的「依附關係」的發展，即孩子與主要照顧者之間（此篇以母親為例），最早的情感建立是否順利。若依附關係的發展不理想，孩子的安全感、對大人的信賴感也沒有獲得適當發展。因此，當媽媽離開了他的視線範圍，莫名的焦慮便頓時湧現。同時，孩子很容易過度放大憂慮，擔心媽媽會不會發生什麼事情，是不是離開之後就不會再回來。

分離焦慮涉及了依附關係的建立，也就是說，分離焦慮其實牽涉到兩人之間的關係及互動。因此，不只是孩子需要改變而已，媽媽（主要照顧者）的反應也是關鍵。

對於孩子的難分難捨，「強迫分離」是大忌

「分離焦慮」往往對第一線老師造成很大的困擾，尤其若孩子一直杵在教室門口或校門口，不願進學校，老師後續的課堂教學也將明顯受到影響。

孩子一直在教室外哭泣，特別是不斷哭喊著要找媽媽，也會引發教室裡其他敏感的孩子放聲大哭，吵著：「我也要找媽媽。」一個連帶地影響另一個⋯⋯最後哭成一團，不但令幼兒園老師感到十分頭痛，在這種狀態下，孩子也很難學習，以及與其他小朋友進行互動。

不過，面對分離焦慮，最忌諱採取強迫的方式硬將孩子和媽媽分開。因為這時媽媽強硬地離開，反而容易造成孩子對於分離產生過度的情緒反彈，更加劇他對於「和媽媽分離」這件事情的情緒反應。

暫時性的陪讀

那麼，是否要讓媽媽陪同孩子進入幼兒園一段時間呢？適度的陪讀，有其階段性與必要性。而是否實行，則以「孩子和媽媽可以分開的程度」來做決定。

如果孩子無法跨進學校，就需要啟動陪讀的做法。有些孩子很敏感，媽媽只要有任何舉動，孩子就會明顯地抓住媽媽，就像無尾熊抱住尤加利樹，或者袋鼠寶寶與袋鼠媽媽緊緊相連一樣。所以媽媽陪同孩子在教室裡時，最好就只是靜靜地陪伴在身旁，不與孩子進行太多的互動，這有助於孩子漸漸地將注意力轉移到對於課程活動的關注。

當孩子逐漸對幼兒園的活動產生了興趣，注意力也逐漸從媽媽位移到教室裡的活動，分離焦慮也漸漸緩和了下來。

啟動無壓力的活動

孩子進了幼兒園後，為了避免他把注意力一直聚焦在即將離開的媽媽身上，我們可以藉由吸引孩子的活動，來讓他的注意力進行適度轉移。

在課堂上，對孩子的要求可以暫時減少，以免讓孩子產生一些壓力。對於有些孩子來說，當壓力一上來時，很容易又會開始想要尋求對於媽媽的依賴。因此，「一大早的課堂活動要如何吸引孩子」，這可以是老師在活動設計上，思考的一個切入點。

從媽媽轉移至老師，依附對象的過渡性位移

試著讓孩子將注意力逐漸從媽媽轉移到幼兒園老師身上，這有助於降低孩子分離焦慮的程度。

這是一個過渡階段，協助孩子把情感對象轉移至另外一位他信任的大人，至少在這個情境裡，讓孩子能夠先維持他的安全感。雖然對於老師來講，孩子過度地黏附自己，會對教學帶來困擾，但至少讓有分離焦慮的孩子願意待在教室裡，多少會有些學習上的成效。

讓孩子逐漸建立對於教室裡的安全感，以及對於老師的信賴感。

無論如何，都千萬不要「不告而別」

特別提醒：不要在沒有告知孩子的情況下，突然離開孩子。這種狀況往往會造成孩子極度的焦慮、恐慌。

◎從家裡開始練習

建議從在家裡開始做起，適時且具體地告訴孩子，接下來你要做什麼事情。例如在家裡時，除了媽媽之外，還有爸爸在。當媽媽要離開孩子的視線時，清楚地告訴孩子：

「小蓮，媽媽去陽台曬衣服，曬完衣服，我就下來了。」

「小蓮，媽媽現在去洗澡，你跟爸爸在客廳玩。」

「小蓮，媽媽現在要去倒垃圾，倒完，媽媽就上來。你先和爸爸一起玩。」

而且提醒自己，說到做到。

◎選擇告訴孩子的「恰當時間點」

也許一開始，孩子會想要黏著你，跟著你一起去，因此，選擇告訴孩子的「恰當時間點」是非常重要的。

講的時間點，可以當孩子專注於遊戲活動，或是孩子和其他照顧者（比如爸爸）一起玩遊戲或看卡通時，媽媽離開會比較容易。

一開始，在離開孩子的視線前必須先說明。不過，如果經過一次一次的練習，逐漸發現孩子似乎比較能接受自己離開視線，而沒有明顯的焦慮反應出現，就可以嘗試逐漸地直接離開，不再主動告知孩子，而是讓分離自然而然地發生，讓孩子瞭解媽媽在這個當下，就是要去陽台曬衣服、去洗澡或者倒垃圾。

漸漸地，從媽媽手上拿的物品（例如是一籃衣服、換洗衣服或是垃圾袋），孩子就明白，媽媽這時要去做什麼事。當孩子可以預期媽媽在做完這些事情後，就會再回到他的視線裡，對於媽媽的離開便會感到相對地安心。

與孩子一起編寫「分離焦慮」的故事

我們來編寫一段關於分離焦慮的故事，並且可以引導孩子自行改編內容。先進行主角設定，比如小鴨子、小兔子、小貓咪、小熊、小狗等，也可以包括小朋友自己，同時也要設定媽媽的角色。

故事開始，媽媽離開了主角的視線，也許是去覓食、買菜、洗澡、上廁所、喝下午茶⋯⋯任何活動都可以，這時讓孩子動腦想想並揣摩主角的心情、感受。

◎故事：〈鴨媽媽不告而別〉

鴨媽媽見小鴨子在睡覺，沒有叫醒牠，向鴨爸爸交代了一下，就轉身離開去美容院洗頭髮了。

小鴨子醒來後，焦慮不安地在池塘裡游來游去，急著找媽媽。

「媽媽去哪裡了？為什麼不見了？整個池塘裡，我都找不到媽媽。媽媽到底在哪裡？」

小鴨子不斷地呱呱呱，呱呱呱，不斷地問鴨爸爸：「媽媽去哪裡了？媽媽什麼時候回來？」

小鴨子的腦袋裡，浮現出好多令自己狂冒鴨汗的畫面⋯⋯

「媽媽會不會不回家了？」

「媽媽會不會變成烤鴨？」

「媽媽會不會變成老闆的鴨箱寶？」

「媽媽會不會變成宜蘭鴨賞？」

「媽媽會不會變成東山鴨頭？」

害怕、恐懼，在牠的腦海裡，不斷湧現。

◎讓孩子明白自己的想像（認知），會左右自己的情緒反應

你可以繼續改編成不同的故事，例如，鴨媽媽出門前有告訴小鴨子，她要去市場買菜，叫牠和鴨爸爸待在池塘裡。讓孩子參與改編故事的過程，加上討論，孩子的印象會更加深刻。

引導孩子瞭解他怎麼想像（認知），會左右他後來的情緒反應（焦慮或其他）。如果小鴨子的想像是鴨媽媽會帶好吃的甜圈圈回池塘，那麼有鴨爸爸在旁邊陪伴，會令牠感到安心與期待。我們怎麼想、思緒怎麼走，也會決定我們接下來的情緒如何變化。

你也可以把故事拉回孩子切身的經驗上，例如為什麼有些小朋友離開媽媽去上學，可以非常自在，但有些小朋友卻非常難受，擔心在自己看不到的地方，媽媽會不會發生什麼事情。

放手讓孩子天馬行空地腦力激盪，把媽媽離開自己的視線後會發生的各種可能狀況，逐一說出來。比如小鴨子擔心鴨媽媽變成東山鴨頭或烤鴨，雖然不是那麼合理，但你不能說不對。

這也有助於讓孩子瞭解，每個人有各自不同的想法，這些想法沒有對錯、沒有好壞，我們要尊重每個人有自己的經驗。

★本文摘自寶瓶文化出版《覺察孩子的焦慮危機》，作者王意中，心理治療所所長、臨床心理師、教育部部定講師、《親子天下》嚴選部落客⋯等。「市面少見，專門解決兒童、青少年焦慮的臨床心理專書。焦慮是警訊，提醒我們：孩子內心在受苦，無法解決，需要我們更細膩去觀察、去瞭解、去協助。子不說，不表示沒事。」

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