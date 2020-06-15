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親子

安全感＝獲取幸福的基礎　靠3招建立良好的親子互信！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我跟女兒DAHLIA是迷你家庭，雖然單親育兒，但對於建立關係與生活教育卻毫不馬虎。

我是由父親撫養長大的，雖然都稱單親，不過時空背景不同，財力也不一樣，我不得不承認，父親提供優渥的環境，不僅衣食無缺，還望女成鳳，讓我讀敦南圓環旁的貴族私校，可惜他失望了，我不太會賺錢，對金錢的渴望也遠不如他，甚至於獨力養育女兒的現在，我放棄許多工作機會，就是任性地想要多陪女兒一會兒。

如果您有自單親家庭長大的朋友，一定隱隱約約覺得他們很沒安全感吧？這是因為家裡少一個人，從小凡事得獨自多擔著，而照料自己的父母親，又工作、家庭兩頭燒，難免有情緒壓力等問題，面對這些狀況，孩子當然會快速長大、比較「靠自己」，這是很正常的反應，不用感到羞愧！

因為自己是單親第一代，特別了解這些孩子的感受，所以在生下DAHLIA以後，「如何減輕小孩的不安全感？」成為我育兒征途上的最大課題，而在日積月累下，我發現，安全感的主要來源是：信用。

DAHLIA常稱讚我：「媽媽，為什麼妳答應過我的，都會做到啊？但別人的爸爸媽媽，不一定會做到？」

相較於父親，我提供給DAHLIA的心靈慰藉大於生活物質，其中最值得驕傲的，正是女兒對我非常信任，她還說過：「媽媽，妳真的是很好的媽媽耶，都會好好保護小孩！」這穩固的關係，並非一朝一夕就能建立起來，但只要掌握幾大原則，您也可以輕鬆替孩子打造出滿滿的安全感喔。

1、不輕易承諾！不打馬虎眼，想個幾秒再決定。

通常孩子發生事情，或有什麼要求的時候，我會想個幾秒，再決定「要不要」或「好不好」，就算小孩在耍脾氣、大哭大鬧也一樣，我不會因為哄她，就隨便答應超出自己能力範圍的承諾。

尤其孩子在小的時候，很容易出現那種「根本無法做到」的要求，舉個例子，像是「我想要弟弟妹妹～」（開玩笑，我們家養一個就不容易，哪有辦法再養第二個？）若大人不把孩子的請求當回事，只求當下安撫，直說：「好好好，以後媽媽生一個給你作伴。」卻在想起照料責任及生活費用等問題後反悔，那孩子心底肯定不好受，認為大人永遠欠他一位玩伴，也喪失了完全的信任感。

2、言出必行！把約定放在心上，當下沒做，也要盡快找機會做。

我是說到做到的人，有次DAHLIA喊天氣熱、想吃冰淇淋，但我們最近在減少零食，加上她有點感冒，我便說：「不能常常吃，妳要做到約定，我才會帶妳去吃，而且是由我決定什麼時候吃，妳不要催我。」

等DA真的力行戒口，兩週後，我主動履行承諾，帶她去買霜淇淋…咦？不是說要減少吃零食的頻率嘛？關於這點，我認為這不是鬆綁，而是說到做到與建立信用，大人要幫助孩子自律，分析糖份的好處與壞處，不要用完全禁止的態度，否則日後他在外面，可能因為慾望而更不忌口！

3、賞罰分明，該追的追、該討的討！

除了物質跟生活上的約定，孩子若受到不當對待或冷嘲熱諷，我一定會立刻去了解狀況並挺身理論。

有一次，有位路人阿伯嘲笑我女兒怕狗，我雖然知道孩子不能一輩子對狗有恐懼，但總是要給她時間調整與適應，我自己也是長大後才不怕狗的呀！而路人阿伯不但用糟糕的態度對待怕狗的小孩，而且他還沒給狗狗繫牽繩，沒牽繩就理虧了啦，還好意思笑人家？

女兒退到旁邊，阿伯沒有要罷手的意思，又走上前再嘲諷一次，於是，我出聲反駁阿伯：「怕狗怎樣？你沒上牽繩我可以檢舉，你看她是小孩就可以這樣欺負人喔？」阿伯一開始還跟我大小聲，結果發現我也不是好惹的，就摸摸鼻子走了。

從此，這件事在女兒的心中種下一顆信任的種子，她知道我會看情形，判斷誰是誰非，如果人家帶著惡意與戲謔，我絕對會站出來保護她，而不是息事寧人，敷衍她說：「算了、算了，不要理他就好。」

人生在世，難免有喪失自信的時候，我女兒的爸爸個性孤僻冷淡，所以她從出生起，就沒得到什麼來自父親的關愛，雖然我很努力想補足這部分，但經過多年觀察，爸爸的缺位，還是造成女兒不小的遺憾，不過，她對我可是非常信任，知道媽媽說一是一，說二是二，也會勇於站出來保護她，這種強而有力的安全感，會是她未來最重要的幸福基礎。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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