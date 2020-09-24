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親子

解決慣性遲到5招　讓每天遲到的孩子開始早起！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

說來很歹勢，過去我從來不寫「如何引導孩子早睡早起」的文章，就是因為小女DAHLIA，在幼兒園是出名的遲到大王，從小班到小一先修班，幾乎快被她念到變成「半日班」，而我對此一籌莫展，但她從進入小學到現在，近1個月時間，竟然都沒真正遲到過，這到底是怎麼回事呢？

是的，我想連幼稚園老師都不相信，過去都到園所吃中飯的DAHLIA，竟然現在都這麼早到學校，而且是在媽媽沒有文攻武嚇的情況下！我觀察她的轉變後，歸納出以下5個因素，要來跟我一樣頭很痛的媽咪們分享！

1、作息調整，早睡還是不二法門！

這是最初階的改善方式，通常人家聽到這種事情，都會說「前一天要早點睡覺啊！」是的，大多孩子近晚上9點，就該準備睡覺，隔天才會早點起床，我們家女兒比較特別，幼稚園時期，她不管早睡晚睡，隔天都是9、10點起來，在這個時間點之前，她根本呈現假死的狀態，怎樣都不起床。

但「早睡」還是早起的基礎，我們家都是夜貓子，不過現在稍微做了調整，為了押她睡覺，我也改掉熬夜的習慣。

2、孩子的體力旺盛，沒有充分放電是睡不著的！

我女兒個性外向，體力非常好！上週我去接她時，看她都跟男生一起滿場跑，心頭難免驚一下，因為媽媽是文弱型的，怎生出一個運動神經超級好的小孩啊？

而，對照幼稚園的環境狹小，甚至沒有戶外空間，小學可說是她的天堂，每天都可以瘋狂奔跑，對消耗她的體力來說，可說是「盡收奇效」啊，精力得到釋放後，當然晚上會比較甘願睡，情緒也比較好！

3、「其實我藏了一些心事…」了解孩子不想早起的原因。

講到這點我很內疚，這份工作的收入，其實不如外界想像中穩定，當初幫她選擇幼兒園時，確實多以經濟為考量，畢竟每個月都要繳錢，我很怕自己繳不起…公幼抽兩次也沒抽到，只好選一個格格不入的平價私幼。

大家知道我長期分享教養，自然有獨特的育子觀念，但該所私幼不管是教學方式或環境安全等等，都十分傳統，好處是很彈性、好說話，可是在教育上多有填鴨行為，生活常規方面，也跟現今觀念差異甚大。

我所撰寫的教養理念，都不是空穴來風，我堅持，要跟大家分享之前，就得真正落實在自己生活裡，所以DAHLIA面對學校與家裡兩套截然不同的教養模式，她真的很痛苦，而這種痛苦，是等畢業後才告訴我的。

當我得知她早上不想起床，是因為觀念差異太大，才不想去園所時，我真的很內疚、很內疚，慚愧自己沒有足夠的能力，讓孩子到其他園所就讀，但當時的我又能怎麼辦呢？單親、在外租房、收入不穩定，根本也沒有其他的辦法了吧。

我還是感謝老師的苦勞，但長期價值觀不合，也是事實！講出這些，並不是要大家去追那間園所，而是期待大家看到我的例子，或許可以想想，孩子的異常行為，不見得是他故意作怪，或許那藏了大人不能理解的眼淚。

4、找出上學誘因，對抗孩子對家人的依戀～

我和女兒從她出生後就相依為命，我其實不太黏人，但她對我很黏，所以她會找各種機會賴在我身邊，不管是晚睡啊，還是不願起床，我都能感覺到她那種：「我就是不想離開妳。」

這點在上了小學後不藥而癒，因為她真的很喜歡各種跑跑跳跳，自然會願意早點到學校開跑～

5、適度給予「實質」鼓勵！

我過去是很排斥「用獎章換獎品」制度的媽媽（笑），因為在我的觀念裡，那是孩子自己的責任，怎能要我買禮物，用物品跟她「交換」呢？萬一老了以後，她也用各種方式，跟我交換遺產怎麼辦？（愛開玩笑）

但，隨著幼稚園用這招奏效，加上我發現自己女兒，是很愛面子的那種小孩，不管是獎章或實體小禮物，都能適時推她一把，從小一開始，我開始鬆綁這個尺度，幫她登記「未遲到天數」，她光是看到那個印章蓋下去，眼神就會發光了。

以上，這些都是我的親身體會，對於慣性遲到的孩子來說，這當然是長期抗戰，但真的不要把遲到跟任性劃上等號，好好的讓孩子說出真實心聲，才有辦法對症下藥啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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