全班26人分5組「他永遠落單」　專家建議轉換想法解「分組焦慮症」

▲孩子們在學校時，可能面臨分組焦慮症。（示意圖／Camille／取自免費圖庫Unsplash）



文／王意中

摘自／寶瓶文化《覺察孩子的焦慮危機》

「老師，我能不能跟你同一組？」阿旻問老師。

「待會我們玩籃球比賽就要分隊了，跟我同一組幹麼，當裁判啊？」

「當裁判也不錯啊！至少可以決定誰犯規、哪一隊罰球，這樣也很威風啊！」

「我看你不是真的想當裁判，是想偷懶吧？」老師對於阿旻和他一組的要求不以為意，轉身對著全班同學說：「同學們，現在開始分組，每一隊五個人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話剛說完，同學們便開始行動。有些組別在老師一聲令下後，不到五秒鐘，很快地就五個人成了一隊。

阿旻跑向第一組，問：「我跟你們一組好不好？」沒有人理他。

阿旻又跑向第二組，問：「拜託啦，我和你們一起可不可以？」

小輝翻了個白眼，說：「走開啦，你很吵欸。誰要跟你同一組！」

炳仁也說：「對啊，每次拿到球就亂丟，也不傳給別人。」

碰了一鼻子灰的阿旻轉向第三組，問：「我可以跟你們同一組嗎？」

「很抱歉，我們在等小玫。」鳳萍回他。

不待阿旻開口，第四組的小威立即補上一句，「我們這一組已經滿了。」

阿旻在教室裡不時穿梭，殷殷企盼著有哪一組同學願意讓自己加入。

「老師，我們這一組好了。」

「我們也好了。」

各組的同學此起彼落地回報老師。

「分好組的同學，現在把名單交上來。」

阿旻坐回自己的座位，落寞地低著頭。

最討厭的是，班上明明有二十六個人，但老師每一次都說是五個人一組，自己總是成了落單的那一個。這也是為什麼阿旻一開始就想跟老師同組，因為他早就預期自己會被冷落在一旁。

老師翻了翻收齊的分組名單，對全班同學們說：「有誰願意接受阿旻到你們那一組去的？」

有的人拚命揮著手說：「喔，不要、不要、不要！」有些人則猛搖頭，還有些組別悶不吭聲。

阿旻趴在桌上，用外套把頭蓋住，雙手在桌子底下用力摳弄著。

「我討厭分組，我討厭玩籃球，我討厭這個班，我討厭你們，我討厭、討厭、討厭！」喃喃自語的抱怨，只是無力的抗議，依然無法喚回同學們對他的接納。

何其冷漠啊！被遺忘在角落的孤寂感，只有阿旻能夠深切體會。

▲師長可採取強迫分組，是一種細膩的接納，別再讓孩子獨自承擔受挫感。（示意圖／視覺中國）

陪伴孩子面對焦慮

「自選組別」：殘酷的挫敗

很是殘酷與現實，每回只要一牽扯到分組，特別是當老師讓同學們自己選擇湊成一隊時，有些孩子很容易陷入被拒絕的處境。當孩子獨自面對這樣的現實，很容易一而再、再而三地陷入挫敗。

「強迫分組」：細膩的接納

當我們遇到問題而無所適從時，便會處在很焦慮的狀態。因此，「如何學會解決問題」成了很關鍵的事。例如分組時，沒有人想找自己一組，孩子往往不知道該如何是好。

別再讓孩子獨自承擔受挫感。請伸出援手，給予必要的協助，讓他們被接納。例如採取強迫分組。

「各位同學們注意！現在按照座號，一號到五號，六號到十號⋯⋯二十一號到二十六號一組。」

或許一開始，同學們會有雜音，「老師，我們不想和阿旻同一組。」這時，老師不需要在公開場合給予同學回應，或在現場立即進行處理，以避免讓當事人（阿旻）陷入被討論的焦點，而遭受尷尬與難堪。

在一號至二十六號之間，我們可以有不同的排列組合。先給總是落單的孩子機會。在一個組別裡，讓他有表現的機會。給他一個舞臺，讓他被看見，就能夠累積孩子之後在教室裡被接納的機率與可能性。我相信，當事人會以最佳的姿態與表現，贏得同學們的刮目相看。

別再讓孩子落入分組的焦慮，就從我們細膩且細心地，從細微處協助開始。

左右為難的焦慮

另外一種焦慮是「左右為難」。例如：「林小玫找我同一組，陳娟娟也找我同一組。小玫和娟娟，兩個人都是我的好朋友，但是她們兩人不可能在同一組……」也就是說，「乾脆三個人同一組」這件事情無法成立。

在這種狀況下，到底是選林小玫或陳娟娟，卡在中間的孩子就會陷入左右為難。於是孩子可能乾脆兩個人都不選，兩邊都不得罪。但是這樣的選擇，又讓人覺得很委屈：明明兩人其中的一個會跟自己同一組，自己卻選擇兩個都不要。

有些孩子為了解決這種左右為難的焦慮，乾脆交由命運的安排，擲筊來判斷。到底最後跟誰在一起，就看銅板怎麼丟：人頭？還是伍拾圓？隨緣決定自己是跟林小玫，還是和陳娟娟。

有的人算盤打得公平些，決定乾脆就輪流吧，一次給林小玫，一次給陳娟娟，或是第一、三週選林小玫，第二、四週配陳娟娟。只是在現實中，如意算盤沒辦法打得那麼順利。選了林小玫，陳娟娟心裡會有疙瘩，不舒服；等到下次要找陳娟娟時，她不見得會想要在同一組了。反之亦然。

人性的複雜，就在這裡。這當中，也考驗著孩子如何去化解人與人之間的兩難互動。在還沒有找到適當的答案之前，焦慮自然而然就會伴隨自己很長一段時間。

▲若負面思考如茫茫迷霧籠罩腦海，孩子一遭到拒絕，便會懷疑是自己不好、讓人討厭。（示意圖／免費圖庫pxhere）



主動與被動

有些孩子個性比較主動，一聽到分組，就自然而然趨前尋找自己心儀的組員。反之，相對被動的人往往待在原地，等候著別人來邀約。

主動與被動的相異，造成不同孩子在社交互動上，產生不同的結果。當孩子主動時，就得承擔被拒絕的可能。「我邀約你，你卻回絕我」──面對拒絕，牽動了孩子的「挫折忍受力」。

「你拒絕我，沒關係，我再找下一個。」

往好的方面來看，不妨把這當成認知功力的鍛鍊。

「你拒絕我，沒關係，我再找下一個。」對於被拒絕這件事情，學習甘之如飴。對很多事情不強求、不執著，只要努力去找，就可以找到最適合自己的夥伴。這樣的孩子，看待事情會有合理的認知與解釋。

「你拒絕我，都是因為我不好。」

相反地，若負面思考如茫茫迷霧籠罩腦海，孩子一遭到拒絕，便會懷疑是自己不好、讓人討厭、沒有魅力、不夠吸引人、個性古怪、能力不足等。

「你拒絕我，都是因為我不好。」被拒絕一次、兩次、三次⋯⋯漸漸地，心灰意冷，便放棄主動找人的意願。孩子杵在原地不動，更難以收到邀約，其他人也容易對其做出負面解讀，誤認為他高傲、不好相處，或者根本不想跟大家同一組。最後，只有落單。

內在歸因與外在歸因

內在歸因的人，比較會把問題歸咎到自己身上，這樣的人比較辛苦，也會給自己多餘的負擔，讓自己多承受一些不必要的壓力。但是，內在歸因的人比較容易找到問題的癥結點，進而做些調整與改變。

傾向於外在歸因的孩子，相對就比較輕鬆自在。我找你，你拒絕我，那是你沒有緣分，錯失了這個機會，那是你的損失。千錯萬錯都是別人的錯，自己哪有什麼錯，所以外在歸因的人容易忽略問題的癥結，讓被拒絕這件事，一而再、再而三地發生。

想法的轉換練習

拋出一個例子，讓孩子列出正面與負面的想法，以釐清自己如何進行解讀，而產生不同的結果。就以「分組時，沒有同學來找我」這個狀況為例子──

比較負面的想法

「你看，都沒有人找我。我就知道每個人都很討厭我，他們連找都不找。我在這個班上是多餘的、是隱形的，是邊緣人，不被重視的⋯⋯」負面的想法一旦被啟動，負能量的瓦斯桶就像連珠炮似的逐一被引爆開來。

比較合理的解釋

「我可以有多一些選擇。我可以自己決定想要去找誰。也許對方不見得接受，那沒關係，至少我嘗試過了。或許有更適合我的組別。」讓孩子瞭解，換個方式想，會有不同的解釋。擴充想法，多一些選擇，跳出自己的執著，讓自己以最好的狀態來面對。

他不是討厭你，只是他更喜歡別人

看似理所當然的分組，對於孩子卻是一種折磨，有如揮不去的沉重負荷。一聽到分組，有的孩子便壓力破表，湧現焦慮，深感莫名的茫然：自己沒有做錯什麼事情，但為什麼同學們就是不願意找自己同一組，難道是同學們不喜歡自己嗎？這也不盡然。與其說不喜歡自己，倒不如說同學們有更喜歡的人。

在小組裡，小團體的凝聚力與默契是勉強不來的。同學們不一定是討厭你，只是他們彼此更熟悉。像這樣試著從比較合理的角度來看待，對於被拒絕的結果，也比較能夠接受。

★本文摘自寶瓶文化出版《覺察孩子的焦慮危機》，作者王意中，心理治療所所長、臨床心理師、教育部部定講師、《親子天下》嚴選部落客⋯等。「市面少見，專門解決兒童、青少年焦慮的臨床心理專書。焦慮是警訊，提醒我們：孩子內心在受苦，無法解決，需要我們更細膩去觀察、去瞭解、去協助。子不說，不表示沒事。」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來