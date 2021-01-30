部桃群聚釀第二間院內感染　擴大匡列該院1/18、1/23門診候診區人員

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增4例本土病例，其中有1例為感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，指揮中心定調此為新一起院內感染。將擴大匡列案889在1月18日與23日門診候診區人員，詳細於明日公布。

▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心公布案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

莊人祥表示，嚴謹院內感染應該是患者於住院期間所得到感染，不過謹慎起見，指揮中心放寬至醫院環境中感染都列為院內感染，該起個案出現意味「第二家醫院出現院內感染」。

莊人祥進一步解釋，在發現案889從部桃出院後，曾於1月18日、23日兩度到桃園某醫院就醫，隨即進行該院接觸者匡列，看診前後半小時的病人與陪病者等，總計匡列242人，當中157人屬於病患，案908因這層匡列才被發現。

莊人祥說，確認案908確診，指揮中心會擴大匡列18日與23日上午整天的門診病患與陪病患者；門診環境與相關醫護進行採檢，後續也將著手環境清消。

莊人祥說明，目前該案Ct值20屬於病毒量高，後續要觀察病毒量是否持續升高；另一方面，進一步調查案908離開醫院至被匡列之間的足跡，評估有無公布需要。