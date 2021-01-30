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與案889同診相處20分鐘染疫　抗SARS醫憂：未來2-3周是關鍵

記者崔至雲／台北報導

我國今（30日）新增4例本土確診病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中一人是染感源不明12樓住院患者案889院內接觸者（案908）確診。有專家認為，部桃案例大約已落在停損點，目前比較擔心染感源不明的案889，未來2至3週仍是關鍵，絕對不能鬆懈。

▲▼0130陳時中。（圖／ETtoday直播）

▲陳時中。（圖／ETtoday直播）

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對於感染源不明的案889是如何傳染給案908，陳時中表示，那天案889在醫院裡待的時間是 9:47到10:46約一個鐘頭，案908是10點出頭待到10:23，再加上6分鐘領藥，時間上來講有可能在那接觸的20分鐘內感染，雖然診間不同有相當距離，不過後來案908去領藥的時候，他的媽媽就是原來案889的診間，不過他媽媽目前檢驗是陰性，因此懷疑是環境殘留病毒導致傳染，所以雖然對於環境已經再三消毒，不過還是將再針對環境做採檢並再次消毒。

對此，時任和平醫院急診科主任、萬芳醫院現任醫師張裕泰表示，現在比較擔心感染源不明的案889會不會再有擴大的可能，目前需要再觀察，若有擴大的傾向，一定要馬上匡列，未來2、3個禮拜不能放鬆。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也說明，從案908可了解，案889當時的環境一定有受到汙染，若是未來有擴散到新的區域、病房，很可能有大規模的環境污染，目前匡列的人，一定要確實地做好居家隔離，有任何症狀，一定要去做檢測。

對於案908與案889相處僅僅20分鐘就染疫，施信如說明，才20分鐘就確診，很可能摸到了什麼東西，再間接接觸到自己才感染，這也可以知道環境中就是有病毒，同診間的其他病人確實也有一定的風險，未來還有待觀察。
 

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