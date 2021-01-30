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確診者破萬！　香港18區設立新冠疫苗接種中心

▲香港新冠肺炎疫情反彈。（圖／路透）

▲香港新冠肺炎疫情反彈。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港30日新增28例確診，至今累計10400例。特區政府公務員事務局局長聶德權30日表示，香港新冠疫苗接種計劃的籌備工作正在如火如荼進行，特區政府將於18區設立新冠疫苗接種中心，由醫務人員負責接種工作，並已向醫療界及私家醫生等發出邀請。

當日，聶德權在香港出席一個電台節目後會見媒體表示，對於新冠疫苗接種計劃，除了特區政府衛生署及香港醫院管理局（醫管局）會參與外，特區政府也向大學、私家醫院、私營醫療機構及私家醫生等發出邀請，請他們協助新冠疫苗接種中心的運營及接種工作；至於行政支援的工作，主要由特區政府的公務員負責招募及組織相關人手，因預計疫苗接種中心的運營時間約為半年，所以有很多細節的工作需要安排。

關於新冠疫苗的到港時間，聶德權透露，其復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗預計2月底到港，而阿斯利康藥廠與英國牛津大學合作研發的疫苗預計在第二季末抵港。他表示，特區政府會密切留意相關進展，希望在疫苗達到香港後，可以盡快開始接種。

另外，聶德權還表示，特區政府已開設新冠疫苗接種計劃專題網站，方便市民獲取更多資訊。目前，特區政府正在與安老院舍及殘疾人士院舍接觸，細緻討論有關上門注射新冠疫苗的安排。

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