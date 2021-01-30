世界展望會紅包傳愛分享會　助經濟弱勢家庭及兒童好過年

▲市長黃敏惠與棒球選手江泗洋和黃珊媚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣世界展望會30日舉辦「紅包傳愛分享會」，透過分享會募集助學紅包、健康紅包、平安紅包及希望紅包，邀請民眾幫助經濟弱勢兒童與家庭過個溫馨暖年。目前擔任中職桃園航空城隊投手江泗洋（其弟江國謙在樂天桃猿隊），及任職玩具公司網路行銷專員的黃珊媚，到場分享展望會陪伴他們生命轉變的感動故事。

黃敏惠表示，疫情讓許多家庭受到影響，世界展望會一直以來致力關懷兒童、支持脆弱家庭的孩子，讓孩子能站起來。聽完兩位孩子的分享後，覺得這樣的付出都是值得的，困難就是他們成長的養分，有辛苦就會有幸福感，就像嘉義市拿下幸福城市第一名，背後有著永不放棄的精神。他們自己的努力，加上大家的協助，還期望要回饋社會，真的非常感動。孩子就是我們的未來，你有心，孩子就更有力，用紅包來傳愛，期望大家一起來響應。

台灣世界展望會中區辦事處胡婉雯區處長表示，台灣世界展望會透過資助兒童計畫、國內助學，在雲嘉地區幫助3,727名兒童。經濟困境影響孩子的教育學習、未來發展，為幫助經濟弱勢家庭孩子也有公平受教育和學習機會，新學期開學前均針對貧困家庭孩子發放助學金，讓清寒學子無須憂慮家庭經濟，安心上學。

▲江泗洋(圖中)贈簽名球給市長黃敏惠(右1)與胡婉雯區處長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

江泗洋表示，印象最深的是展望會的陪伴，總是讓人感到溫暖又溫馨。打球過程經歷許多挫折，但與資助人通信時，總是會問自己設定的目標是否有達成，因此與資助人通信時分享自己不斷進步，讓資助人感到驕傲，就是他最大的動能。而過去受到協助，更讓自己想要回饋社會，給予後輩更多打球的協助，讓他們能往自己的夢想邁進。

黃珊媚說，因父母從小離異，母親獨自撫養孩子成長，從國小時展望會的阿姨就會來關心，並給予回饋社會的觀念。而珊媚大學時擔任展望會志工，更從協助孩子中領悟到珍惜與感恩，並期許自己未來也要幫助更多人。

▲▼ 紅包傳愛分享會 給孩子一份勇敢起飛的祝福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

信吉媒體科技股份有限公司、朴子長老教會、嘉義市新店真武宮、嘉強電子股份有限公司、鈺通營造工程股份有限公司、鈺通大飯店以及嘉義市世界華人工商婦女企管協會等，皆紛紛響應善舉。誠摯邀請雲嘉地區愛心民眾與企業捐款，「紅包傳愛，送孩子一份勇敢起飛的祝福」，送出代表助學、健康、平安、希望的紅包，讓經濟弱勢家庭及孩子安心過年，更能勇敢朝夢想飛翔。愛心專線：05-2310379分機104。

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