120位小朋友「碳為觀止」！氣候變遷夏令營從小建立環保意識

▲小朋友在國際高峰會，模擬簽署氣候高峰議定書，並向大家宣示愛護地球的決心。

圖、文／台灣世界展望會提供

台灣世界展望會與IKEA宜家家居為推廣綠能觀念於弱勢家庭中，減少弱勢家庭的電費支出，並降低地球的碳排放量，因此共同透過「IKEA點亮偏鄉希望：一起守護孩子的家」計劃，為貧困無力置換家中照明設備的家庭更換耗能設備，同時亦趁暑假舉辦節能減碳講座及「兒童防災營會—碳為觀止氣候變遷夏令營」共計120位國小三到六年級台灣世界展望會長期服務的孩童，透過專業講師的帶領下，讓孩童認識氣候變遷議題及其所造成的災害和後果，並建立起正確的環保、防災及節能減碳意識。

▲現場聚集120位國小三到六年級台灣世界展望會長期服務的孩童參與為期三天的氣候變遷夏令營活動。

邊玩邊學的遊戲式體驗活動 點燃孩童對環境議題的好奇心

活動中除了宣導基本環保與防災的知識，逐步建構孩童對環境議題的觀念外，亦與水土保持局臺北分局與玩轉學校合作設計一系列的互動式課程，將議題與情境式遊戲做結合，帶動孩童腦力激盪，並透過不間斷的討論、思考再修正的過程，讓小朋友更深入理解氣候變遷背後所造成的負面影響。

在三天的營隊中，講師們透過闖關的遊戲方式引導小朋友；邀請兒童劇團表演，用故事傳達防災的重要性；還以聯合國高峰會為原型，設計情境式遊戲活動，讓小朋友分組，角色扮演成首相、財務大臣、科學家、環保署長等國家意見領袖，學習一起探討重要的環境保護議題，搜集資訊、與組員針對能源問題、國際衝突、經濟發展等各方面思考如何做出決策，甚至還要與不同組別的孩童溝通、協調，共同化解氣候變遷與節能減碳的危機。

▲孩童參與闖關遊戲，透過玩中學的方式，更深入了解氣候變遷和節能減碳的知識。

能源貧窮 用節能減碳教育改善弱勢家庭的生活

面對劇烈的氣候變遷與高量的碳排放危機，節能減碳成為全民的共同責任。但是對弱勢家庭來說，因原本就缺乏社會資源，也沒有足夠的經濟能力更新家中的耗能設備，加上對節能減碳觀念意識較薄落，於是成為「能源貧窮」底下的弱勢族群，造成他們必須承擔更多的水電費支出，進而影響整個家庭的經濟狀況。然而透過「兒童防災營會—碳為觀止氣候變遷夏令營」的節能減碳教育，兒童即可將學習到的環境相關議題知識帶回家中，從自身做起，在日常生活實踐節約能源的觀念，並鼓勵孩童也能向家人、同儕傳達環保的正確觀念。

除了透過實體營隊活動，建立孩童的綠能觀念外，同時，台灣世界展望會與IKEA也持續性地透過「IKEA點亮偏鄉希望：一起守護孩子的家」計劃，預計幫助超過15,000人家內電器之更換、電費節省或學習節能減碳等知識。

了解更多「IKEA點亮偏鄉希望：一起守護孩子的家」，請至台灣世界展望會網站