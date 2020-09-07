任容萱攜手台灣世界展望會　尋找資助人幫「千名女孩」翻轉人生

▲台灣世界展望會針對國內弱勢女童進行教育助學、健康促進、多元發展、家庭功能促進、兒少保護等全面性的支持服務工作，讓孩子穩定成長，在未來成為一位有能力回饋下一代的自立女孩。（圖／台灣世界展望會提供）

生活中心／綜合報導

台灣世界展望會為了幫助弱勢女童脫離困境，串聯10月11日的「國際女童日」的全球倡議行動，自即日起展開「資助她，改變世界的1000個契機」響應活動，並由藝人任容萱擔任活動代言人，目標為1000名國內外弱勢女童尋找資助人，翻轉她們的未來人生。

▲藝人任容萱擔任「資助她，改變世界1000個契機」代言人，邀請民眾關注世界脆弱女童的困境，並一起加入「資助兒童計畫」幫助女孩們翻轉人生。（圖／台灣世界展望會提供）

根據聯合國的研究報告顯示，世界上有1.3億的未成年女孩沒有上過學，其中有1500萬小學年紀的女童沒有進過教室上課。另外，在今年新冠疫情的影響下，世界展望會也預估在未來兩年內，將有至少400萬女孩因為家境面臨更嚴重的貧窮而被迫結婚。

▲來自尼泊爾的阿琦，在世界展望會社工員的協助下脫離童工困境後，如今成為一名專業裁縫師，並透過自己的力量在疫情期間幫助更多弱勢的人抵抗病毒，成為重要的幕後英雄。（圖／台灣世界展望會提供）

來自尼泊爾的17歲女孩阿琦（Akhi），父親身體殘障無法工作，全家僅能倚靠母親海鮮工廠作業員的低廉薪資生活，為了有更多收入維持全家生活，阿琦必須放棄課業工作賺錢。而這份資助計畫讓阿琦的生命有了轉變，讓她得以接受世界展望會社工員的協助，離開險惡的工作環境。如今，阿琦已經展開自己的縫紉事業，甚至，在新冠肺炎（Covid-19）爆發期間製作口罩，以低價格售出或免費贈送給弱勢，成為疫情底下的幕後英雄。

▲台灣世界展望會自即日起，要為至少1000名國內外弱勢女童募集資助人，陪伴她們突破逆境、發展生命，培力她們成為轉變未來的重要推手。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會的愛心資助，除了幫助國外弱勢女童，也持續關注與支持國內弱勢女孩。台灣世界展望會預計在10月11日「國際女童日」前夕為1000名女童找到資助人，代言人任容萱將親身探訪國內弱勢女童，見證女孩們轉變的力量，同時也號召大家關注國內外女童的困境和權利，邀請民眾捐款支持資助兒童計畫，協助弱勢女童穩定上學、獲得培力，在未來有機會實踐理想，甚至發揮影響力促成更多兒童、家庭與社區的正向改變！

▲影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

►更多瞭解「資助她，改變世界的1000個契機」，請至台灣世界展望會網站：www.worldvision.org.tw