新北小學生超暖！連續5年努力存錢捐贈國際難民聖誕禮物

▲育才國小的小學生在歲末聯歡暨才藝成果發表會中帶來精湛熱舞表演。孩子們為了羅興亞難民兒童努力存錢，投入捐款，希望自己的一份心力能讓世界上更有需要的孩子一樣擁有幸福。

圖、文／台灣世界展望會提供

新北市私立育才國小連續五年支持台灣世界展望會服務工作，與學生們一起經歷最好的生命教育。今年對於許多人來說，無論在實質生活或心理上，都是特別辛苦的一年，然而育才國小的全體師生與家長，仍決定持續以行動支持世上需要的族群，並藉著聖誕佳節傳遞一份平安的禮物。

為了響應緬甸羅興亞難民救援，育才國小的學生們透過勞力、競賽等方式認真存錢，捨棄自己的物質慾望，因為他們一致認為：「幫助人，更重要！」五年級的吳建霖說：「緬甸羅興亞難民小朋友生活在物資缺乏、衛生不良的環境中，聽到他們的生活情形後，就想要幫助他們！」他靠著幫忙做家事，努力存了5個月的零用錢，一口氣全部投入難民救援。「我一點也不會捨不得，因為幫助人比買玩具更重要！」

▲四年級的鄭元勛每年努力存錢參與台灣世界展望會的捐助活動。

四年級的鄭元勛每年存下零用錢和參加戲劇、數學競賽的獎金作為捐款，今年已經是他第三年參與台灣世界展望會的捐助活動。他說，如果他能許下一個可以成真的願望，他希望所有的難民小朋友能夠擁有國籍、乾淨水、衣物、充足的糧食和受教育的機會。

▲六年級的汪宥甯期許自己長大更有能力以後，能幫助世界上更多人。

汪宥甯今年六年級，她的夢想是環遊世界，希望有一天能到難民營裡探望那裡的小朋友。她說：「羅興亞的難民兒童被迫逃離家園，聽到他們生活的樣貌，我覺得他們很辛苦，沒有生活基本的需要，也不能好好上學。」今年她也努力存錢，有規劃地分配出一部分的存款投入捐款，期盼自己小小的力量能幫助其他小朋友。身為「幕後英雄（Hidden Hero）」一份子，她感到很光榮，更期許自己長大更有能力以後，能幫助世界上更多人。

▲育才國小集結全體師生愛心，於今年聖誕節12_25當日捐贈31萬元予台灣世界展望會，投入緬甸羅興亞難民救援。（後排由左至右：育才國小家長會會長徐嘉徽、台灣世界展望會會長王偉華、育才國小名譽董事長郭志超、育才國小董事陳允恭、育才國小董事李世堯、育才國小校長湯昶洪）

聖誕節這天，全校師生與家長會代表一同在校內參與歲末聯歡暨才藝成果發表會，並將今年募得的新台幣31萬元捐款，交給台灣世界展望會，投入「飢餓三十－緬甸羅興亞難民救援」，幫助難民兒童能擁有足夠的糧食、照顧者習得育兒知識、兒童脫離營養不良，並擁有妥善的衛生設備及防疫保護。同時，也義購117本《My Hidden Hero 你，是我的幕後英雄》2021年關懷桌曆和38個Rescue Now環保袋，期許自己在生命中，藉著愛成為他人的「幕後英雄」（Hidden Hero）。

瞭解更多「飢餓三十」，請至台灣世界展望會 飢餓三十官網 https://bit.ly/34DSp2j，線上捐款請至：https://bit.ly/3phO4tr，或利用郵政劃撥帳號：15752467／戶名：台灣世界展望會（請註明：飢餓三十）