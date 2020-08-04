自己的家鄉自己幫！原住星希望社工員接力扭轉原鄉孩童未來

▲台灣世界展望會社工員林國正深根仁愛鄉部落間，關懷在地原民孩童教育成長。

圖、文／台灣世界展望會提供

「這些年我感受到原鄉部落在經濟和教育方面的顯著改變，甚至孩子們都會想要回來部落裡貢獻一份心力。」在南投縣仁愛鄉部落裡已服務15年的台灣世界展望會社工員林國正，分享他從小時候的經驗，到長大成年後回鄉的觀察，他表示雖然部落還是存在經濟產業發展匱乏、隔代教養、孩子疏於照顧、孩童到國中想放棄念書等問題，但因為台灣世界展望會與星巴克合作的「原住星希望」計畫，提供助學金、成立課輔班，以及興辦的培育工作坊等助學服務工作，讓部落孩童漸漸不再有課後在外遊蕩或是缺乏穩定三餐等狀況，甚至還興起對學習的熱忱，開始有意識地規畫未來藍圖。

從小就在仁愛鄉法治村長大的林國正社工員，在1999年發生921大地震後，因為看見原鄉部落在災情後陷入更脆弱的困境，多年在都市工作生活的他決定返回家鄉，並以台灣世界展望會社工員的身分，深根仁愛鄉部落間，關懷在地原住民孩童的教育成長。「雖然我們面對的是孩子，可是家長也會間接被影響，像是他們發現孩子參加課輔班後對課業更加認真，也感覺到小朋友參加青少年培育活動後的改變，進而意識到教育的重要性。」

這樣的心意一代傳一代，來自仁愛鄉部落的余健智，曾是林國正社工員關懷十年的受助童，如今已成為一名深受學生愛戴的國小老師，他表示正是因為過往台灣世界展望會的支持下，讓他得以透過教育拓展自己人生的可能性，同時也促使他想透過教育，繼續扭轉部落與孩子們的未來。

▲曾是台灣世界展望會受助對象的余健智，透過教育翻轉人生。

在受台灣世界展望會協助前，余健智從小就由父親一人拉拔帶大，不過因為原鄉經濟發展相對於都市弱勢，使得健智父親僅能賺取微薄的薪資養育全家，沉重的負擔讓生活陷入困境。但當台灣世界展望會了解健智一家人的狀況後，便開始透過助學金等扶助方案支持健智的學習之路。

回顧過去接觸台灣世界展望會的歲月，余健智分享道：「小時候社工員都會發放物資，當村落總幹事廣播小朋友可以來領東西，我們就會很開心地領取米、衣服等物資，然後興奮地穿上新衣服，那瞬間總會覺得自己很特別。」而當年的受助經驗，讓他深深相信「教育翻轉人生，知識可以改變你的人生」，於是在成年自立後他便返鄉，先後在松林育樂教室和萬豐國小擔任輔導員和老師的角色，告訴原鄉孩童讀書的重要性，鼓勵他們探索世界的知識，並逐步建構出自己的理想抱負。

▲影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

台灣世界展望會和星巴克攜手合作關懷原住民孩童的教育發展，每年透過「原住星希望」支持台中和平區，南投信義鄉、仁愛鄉、水里鄉、埔里鎮，和嘉義阿里山鄉兒童，2019年提供約21,209人次偏遠原住民學童的教育助學金、生活補助、住宿、文化知能培養，以及支持偏遠學童課後照顧、生涯發展、才藝學習、文化傳承等服務工作。今年，原住星希望正式邁入22周年，並以「今日的咖啡日常，明日的上學希望」為主題，邀請民眾捐款響應，讓原鄉部落的孩童可以安心讀書，穩定成長。

更多瞭解「原住星希望」，請至台灣世界展望會網站：www.worldvision.org.tw