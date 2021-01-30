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台南市環保人車桃園街頭噴消毒水　台南、桃園防疫並肩作戰！

▲台南市環保局出動砲霧消毒車、消毒車各一輛與8名消毒人員，與桃園市政府環保局人員併肩防疫，一起進行戶外環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局出動砲霧消毒車、消毒車各一輛與8名消毒人員，與桃園市政府環保局人員併肩防疫，一起進行戶外環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南、桃園防疫一條心，台南市政府全力挺桃園，不僅捐贈防疫物資，台南市環保局30日更是出動砲霧消毒車、消毒車各一輛與8名消毒人員，與桃園市政府環保局人員併肩防疫，一起進行戶外環境消毒。

▲台南市環保局出動砲霧消毒車、消毒車各一輛與8名消毒人員，與桃園市政府環保局人員併肩防疫，一起進行戶外環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

30日一上午總計完成南門市場、仲平黃昏市場、中平路，自強路等周遭戶外環境消毒，大家都以能為桃園略盡棉薄心意為榮，衷心盼望疫情快快緩和，才能安心迎接新年。

▲台南市環保局出動砲霧消毒車、消毒車各一輛與8名消毒人員，與桃園市政府環保局人員併肩防疫，一起進行戶外環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

桃園醫院發生院內感染，醫、護、病患與家屬多人確診，桃園飽受疫情威脅，全民關切。黃偉哲市長1月29日下午親自到桃園致贈防護衣、消毒液等物資，台南市環保局長謝世傑隨行之外，也派出環保局消毒車與消毒人員一同前往，以行動撐桃園，分擔桃園的防疫壓力。

▲台南市環保局出動砲霧消毒車、消毒車各一輛與8名消毒人員，與桃園市政府環保局人員併肩防疫，一起進行戶外環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局出動砲霧消毒車、消毒車各一輛與8名消毒人員，與桃園市政府環保局人員併肩防疫，一起進行戶外環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

30日上午9時許，台南市環保局人、車，在周全的防護下開始在桃園南門市場等多處場域周遭噴消毒水，戶外氣溫雖低，但北上出任務的消毒人員一點也不在意，內心都欣慰能為桃園、為台灣防疫盡一分心，甚至希望能有三頭六臂，為桃園做更多。

▲台南市環保局出動砲霧消毒車、消毒車各一輛與8名消毒人員，與桃園市政府環保局人員併肩防疫，一起進行戶外環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局長謝世傑表示，台灣面對這波疫情，大家應該發揮人溺己溺的精神，環保局以實際行動支援桃園築防線，也積極謹慎進行臺南市的防疫工作，29日出發前已要求各區清潔隊人員，務必確實做好春節假期前戶外公共場址的消毒，守護市民健康，也請市民朋友遵守防疫規定及保持安全社交距離，全民一起為抗疫加油！

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